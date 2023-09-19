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環電伙Palo Alto大灣區推SASE服務

【明報專訊】固網商環球全域電訊（HGC，下簡稱環電）與網路安全公司Palo Alto Networks合作推出，以HGC環電的跨境網絡作為軟件定義廣域網（SD-WAN）的主幹，推出結合安全存取服務邊緣（Secure Access Service Edge, SASE）的一站式託管服務，以協助企業管理於大灣區內所有業務地點、應用程式和用戶的數據安全。

助企業管理區內業務地點數據等安全

以往SD-WAN所面對的風險，是當其他分支地點直接存取雲端時會增加網路安全被攻擊的機率，駭客可以利用的潛在的漏洞，盜取敏感性資料或破壞網路功能。為了解決此問題，SASE可與SD-WAN整合，提供於雲端中安全託管的服務，提高更強的網絡安全度和連接性，亦能簡化管理，提升規模擴展能力，降低運作成本。

HGC環電營運總裁（ICT業務、技術方案及產品）黃振華表示，隨着現時市場對網絡數據的需求，SD-WAN與SASE整合是市場大趨勢。根據美國資訊科技研究和顧問公司高德納（Gartner）定義，SASE服務已涵蓋SD-WAN在內，根據Gartner研究數據顯示，今年已有15%的SD-WAN已與SASE整合，預計於2026年其比例會增長至六成。

Palo Alto Networks香港及大灣區董事總經理馮志剛表示，因中國數據法規方面的問題，公司約兩年前已開始研究將SASE服務合規地帶到中國市場，並成立專責團體研究中國法規，終在今年將其服務覆蓋到中國區域。他續稱，有客戶由傳統網絡經過數據轉型成SASE，認為中國市場開放、SASE亦有很多商機，亦稱曾進行內部調查發現，SASE於大灣區的潛在市場規模不少於1.1億美元。