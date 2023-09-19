大行睇好澳門中秋節國慶檔酒店訂房賭收

花旗：維持9月賭收可達150億

高盛又稱，美高梅中國（2282）及銀河娛樂（0027）逾九成房間在黃金周檔期獲預訂，相比兩至三周前的七成至八成為多。個別娛樂場如澳門銀河在旗下天峰高額投注區，除設有70張高端中場賭枱，亦設有保齡球道、私人飯廳、高爾夫球模擬練習設施及卡拉OK，吸引客流絡繹不絕。

花旗最新報告指出，9月首17日賭收達到81億元（澳門元，下同），日均賭收達5.43億元，較9月首10日日均賭收4.3億元高出26%。這反映出此前市場擔心賭收會受惡劣天氣影響屬過慮。由於中秋節及十一國慶達8天假期，料9月取得驚人表現也不會令人意外；其維持9月賭收可達150億元。

此外，該行相信，9月賭收表現做好，與不少下注10萬元或以上的「巨鯨」在賭場內現身有關。該行統計顯示，該等「巨鯨」多達17人，較2019年同月為7人，明顯倍增。當中在永利皇宮「主席會」有人下注50萬元。澳門銀河高端中場「Horizon Room」內更見兩名「巨鯨」與其他15名賭客一起於某一賭枱連開7舖「莊」下，在一張賭枱已下注達98萬元。