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梁天卓：一孩家庭成主流的好與壞

【明報專訊】最近，家計會發表一項調查結果引起了公眾的關注：在所有有子女的家庭中，「一孩家庭」成為主流。該調查顯示，到了2022年，沒有子女的女性比例較5年前激增，達到43.2%。而有一名及兩名子女的女性所佔比率分別是27.4%和25.2%，這些比例比5年前都有所下降。這項結果再次喚起了人們對於「子女數目多或少」這一老話題的討論。

研究：兄弟姐妹數目對孩子影響不大

從理論角度看，家中孩子多少都有其利弊。如果家中孩子眾多，意味着每個孩子能獲得的資源就更為有限。這些資源不止是金錢，如教育、培訓投資和日常生活開銷；還包括父母的陪伴和教育時間。

但同時，有些人認為，獨生子女可能在社交技能上會稍遜一籌。這種看法是基於，獨生子女在與人交往、合作或處理矛盾時，可能會表現得不夠得體，甚至稍顯尷尬。這使得有些家長擔心，不為孩子再生一個兄弟或姐妹，可能讓他們在社交場合中感到不自在。

然而，從國內外的多項研究來看，兄弟姐妹的數目似乎對孩子的學業、性格等大多數可量化的特徵影響不大。也就是說，諸如「資源受限的次子」或「社交能力差的獨生子」這些觀念在實際中並不完全成立。

翻看網絡上的討論，總會有人詢問「你覺得該生幾個孩子？」近日，某知名「離婚KOL」不僅宣布並未離婚，更出人意料地迎來了第四胎。對此，有網友坐看好戲，有的則為其子女感到擔憂。

但從學術研究的角度來看，並沒有確定的答案告訴我們孩子的數目該多還是少。每個家庭的實際情况都是獨特的，因此，最理想的策略是根據自己家庭的實際情况和需求來做選擇。

中大亞太研究所經濟研究中心成員

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[梁天卓 經濟學爸]