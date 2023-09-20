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中國減136億美元美債 持倉14年低 分析：或有地緣政治考量

【明報專訊】美國財政部周一（18日）公布外國投資者持有美國債券數據，截至7月底中國內地持有8218億美元（見圖1），按月減少136億美元，為主要國家減持幅度最大，並且是連續第4個月減持，但就仍然是第二大美債持有者。自2016年以來，內地開始明顯減持美債，至今年7月降至2009年6月以來低位（見圖2）。分析指內地減持美債有地緣政治上的考量，也因有其他回報較佳的選擇。

明報記者 歐陽偉昉

截至7月底，外資整體持有美國國債7.65萬億美元，按月增加920億美元，為2022年2月以來最高。日本續為最大美債持有者，按月增持69億美元至1.11萬億美元，英國減持99億美元至6624億美元，香港持有2056億美元，按月多持72億美元。各地區中以開曼群島按月增持幅度最大，上升315億美元至2956億美元。開曼為不少槓桿投資者，如對冲基金的註冊地，而另一熱門基金註冊地百慕達，7月亦按月多持125億美元至861億美元。

浸大麥萃才：人行外儲基本穩定

年初以來人民幣匯價偏弱，市傳內地在市場上沽出美元支持人民幣。對於內地是否因此沽出美債以獲得美元，浸會大學財務及決策學系副教授麥萃才指出，人民銀行外匯儲備基本穩定，統計上沒有反映人民銀行因需大量外匯而要沽出美債。截至今年8月底，人民銀行外儲按月減少441億美元至3.16億美元，但仍與年初時的3.18億美元相若。

麥萃才認為內地減持美國國債，是有地緣政治風險考量，避免如美國制裁俄羅斯的情况發生，內地可將對美貿易獲得美元的貿易盈餘，變換為其他貨幣或黃金儲存，認為做法會長期持續。事實上，內地已連續第10個月增加黃金儲存，至7月底達6869萬盎司。

內地連續10個月增持黃金

至6869萬盎司

目前美息高企，內地立即減持較長期美債會有較大帳面虧損，因此麥萃才認為內地將債券持有至到期，漸進地每年減持數百億美元美債。不過他認為除非中美關係極為惡劣，否則內地不會完全清倉。

對冲基金思睿首席經濟學家洪灝在上月曾經提及，內地減持美國國債，同時改持美國政府支持機構，如房利美和房地美發行的債券，因為它們資產質素與國債相同，但在通脹高企下需提高收益率以吸引投資者。

對冲基金：

換成資產質素相同房利美債券

中國社科院學部委員余永定在《中國新聞周刊》撰文指出，應把長期積累的美元債券，換成國內經濟增長所需要的實際資源。他認為，內地應加快經濟結構調整，通過刺激投資需求和消費需求，提高經濟增長速度。