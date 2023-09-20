林建岳：北都等新項目對歐企具吸引力

貿發局疫後首次到歐洲法國舉辦推廣活動，並於巴黎舉辦多場會議及研討會，旨在促進兩地商貿合作。陳茂波致辭時稱，法港兩地即使在疫情間亦保持合作，如去年法港貿易總量為90億歐元。他指香港為多個國際市場中心，包括企業融資、綠色金融債券、離岸人民幣等。又例如香港境內可使用內地數據、北部都會區發展項目，都對法國人工智能、醫療科技等範疇的企業發展有幫助。另香港推出多種針對創科、技術、人工智能、金融科技、高端生產等企業的措施，吸引其赴港，包括土地租用資助、稅務優惠和融資等。

陳茂波：港在綠色發展處領導地位

陳茂波又指香港在綠色及可持續發展具領導地位，他舉例，去年綠色債券在港發行規模超越750億歐元，佔亞洲綠債市場的三分之一，故相信香港在綠色及可持續發展領域中有助聯繫歐洲與中國內地。法國外貿部長Olivier Becht致辭時表示，早前法國與中國就全球暖化、經濟平衡等層面展開討論，期望法國企業與香港在創新、可持續發展繼續加深合作，並相信法企可透過香港進入內地市場掌握更多機遇。

另外，林建岳與傳媒會面時，被問及有部分歐洲企業曾有意退出港股市場，他認為現時香港股市最大問題是流動性差以致市盈率下跌。他又說：「他們覺得在歐洲股市市盈率高過香港，為何要來香港？」因此，他指流動性非常重要，例如多利用內地投資，以及東南亞公司在港雙重上市（dual listing）帶動交易量上升，間接提高整體市盈率。林建岳指出，很多東南亞公司在當地屬於藍籌股，不會考慮赴港重新上市，但有意雙重上市，因不用重新經過IPO（首次公開募股）的程序。

明報記者 黃志偉 法國巴黎報道