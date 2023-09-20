內地擬再下調銀行保險手續費

內銀上半年代銷保險業務增長快

報道引述多名銀行內部人士確認上述消息，指內地最近一直在說保險降費，預計費用率會打對折，惟具體下降多少還不確定。

其中一名銀行內部人士稱，目前銀行銷售保險產品的費用率太高，在行業整體降費落地後，銀行的中收（中間業務收入）壓力會更加突顯，且預計下調幅度比對折還要多一點。另外亦有一名股份制銀行人士表示，此次對保險費用率的行業調整，將對銀行中收產生很大影響。多家銀行在上半年的業績報告中提到了代理銷售保險業務的快速增長 。

據悉，銀保渠道一直都是保險公司保險業務銷售的主要渠道之一，其主要合作模式為保險公司通過銀行渠道獲取保費收入和客戶資源，銀行基於龐大的客戶資源和完善的銷售網絡替保險公司銷售保險產品，從而獲取手續費和佣金收入以及完善客戶的理財產品配置。

此外，《財新》引述多名業內人士指，監管部門日前召集了約10家大型保險公司，就壓降銀保渠道手續費、嚴格落實「報行合一」進行窗口指導，並要求保險公司在產品變更手續費後，應與銀行按照重新報備的手續費簽署合作協議。