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恒指失守萬八關 成交兩個半月低

標籤：經濟

【明報專訊】市場靜候美國聯儲局會議為息口前景定調，港股窄幅上落兼成交縮，全日波幅僅172點，在萬八點爭持，收市報17,997點，升66點，成交僅762億元，為兩個半月新低。

美國聯儲局、英倫銀行及日本央行等本周將議息，市場觀望未來利率走勢，港股在萬八點好淡爭持。恒指高開11點，曾倒跌最多98點，低見17,832點，後止跌回升，最多升74點，高見18,004點，但未能企穩萬八點收市，收報17,997點，升66點。國指收市升0.4%；科指連跌兩日，昨收報3984點，跌0.06%。

北水淨流入34億 盈富佔9.3億

大市成交連縮兩日，昨只有762億元，為7月4日後以來最低。港股通下的北水淨流入34億元，為連續第4日流入，累計流入160億元。盈富（2800）昨淨流入9.3億元，盈富全日成交居首，錄逾52億元。滬深股通的南水，淨流出24億元人民幣，終止單日流入。

大市全日沽空金額157億元，較上日減少兩成；沽空金額最多股份為盈富基金，達43.21億元，比率由上日的77.03%升至81.91%。

重磅股方面，中移動（0941）升2%，四大內銀升逾1%至3%。騰訊（0700）連跌5日回升0.06%；京東（9618）沽壓持續，曾再錄本港上市新低，一度低見117.4元，挫近3%，收市仍跌1.1%；阿里巴巴（9988）升0.7%。融創（1918）在美申破產保護，曾挫逾8%，收市跌4.3%，拖累一眾內房向下。碧桂園（2007）跌2.8%；碧服（6098）挫3.5%，為表現最差藍籌。恒大（3333）遭花旗下調目標價，跌近一成。

香港股票分析師協會副主席郭思治表示，港股連續兩日收市低於萬八點，而過去3周收市都在萬八點以上；加上連續兩日收市都在所有移動平均線下，技術走勢差。再者，銀行提高定存息率、政府發綠債保證息率達4.75厘，抽走市場不少資金；加上內地股市疲軟及經濟低迷，就算美聯儲本周停加息，亦不會很快減息，令港股呈拉鋸局面，支持位為8月低位17,573點，若跌穿料會繼續尋底。