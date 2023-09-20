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安謀開紅盤 帶動美新股回暖 Instacart上調IPO目標價 最高估值近百億美元

【明報專訊】軟銀旗下的晶片設計公司安謀（美：ARM）上周四首次公開募股（IPO）大開紅盤，帶動美國IPO市場回暖。食品雜貨配送公司Instacart（美：CART）周二在納斯達克交易所掛牌上市，有望再掀美國IPO熱潮。

經合組織（OECD）昨上調2023年全球經濟增長的預測，但下調對明年經濟活動的展望。OECD預測，今年全球經濟增長率為3%，較去年的3.3%有所放緩，但較該組織此前估計的2.7%增幅有所改善。然而，OECD現在預測2024年的增長率僅2.7%，低於之前預測的2.9%。OECD目前預計，美國經濟今年將增長2.2%，較6月預測上調0.6個百分點。儘管聯儲局已大幅加息，美國經濟仍較預期具韌力。美股三大指數早段均挫近1％。截至今早零時30分，Instacart開市競價曾達42美元，較招股價升四成。

經合料美經濟今年增2.2%

受安謀上市首日股價升近25%推動，Instacart也上調了IPO目標價格區間，將IPO指導價定在每股28至30美元。按每股30美元的IPO價格計算，該公司完全稀釋後的估值將接近100億美元，但仍遠低於2021年融資時的390億美元峰值，反映近年美國獨角獸企業價值下挫。

Instacart最終出售2220萬股（約8%），集資6.6億美元。Evecore ISI 分析師估計，2012年創立的Instacart，在規模1320億美元的美國食品雜貨配送市場的市佔率為22%，主要為合作伙伴打造配送與店內技術、廣告及數據服務。如果Instacart股票也在上市首日表現良好，將會為更多初創公司上市創造條件。

除了Instacart以外，行銷自動化業者 Klaviyo（美：KVYO）也在周一將IPO價格區間，提高8%至介乎27至29美元，預料將集資5.57億美元。按完全稀釋基準計算，估值達90億美元。

Klaviyo亦提高招股價8%

此外，德國勃肯鞋（Birkenstock）也計劃10月以股票代碼「BIRK」在紐約證交所上市，但未設定IPO條件。其他準備IPO的企業，還包括目標集資800萬美元的電競公司Gamer Pakistan，以及計劃集資600萬美元的以色列3-D列印公司Xjet。

市場人士指出，部分公司打算在今年稍後上市，正準備IPO文件，不過一大波IPO可能在明年初申請。

（綜合報道）

[國際金融]