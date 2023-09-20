美30年國債價 兩月兩跌破50美仙

投資者加息前買入 損失慘重

投資者在疫情期間，以低至1.25厘的利率購入大量2050年到期的30年期美國國債，卻在聯儲局實施數10年來最激進的貨幣緊縮措施時措手不及。相比之下，美國上月發行的30年期國債，投資者可獲超過4厘收益率。

買家包括ETF養老金保險公司

此外，彭博社的數據亦顯示，美國10年或以上年期的國債價格，對利率變化的敏感度很高。聯儲局去年進入加息周期後，這些10年期或以上的長債，創29%的有紀錄以來最大跌幅，今年再跌4%以上，是整個美國國債市場損失的兩倍以上。

Quadratic資本管理公司創辦人Nancy Davis指出，受量寬（QE）買債影響，美聯儲是美國長期國債的最大持有者。其他主要投資者包括ETF、養老金及保險公司等。不過隨着通脹降溫，長債收益率可望下滑，這些債券也將迎來撈底的機會。例如，當這些美國長期國債的孳息率每下降1厘，其價格就會上升11美仙。

研究機構Macro Hive首席利率策略師Mustafa Chowdhury表示，儘管長期國債的流動性可能很低，此類債券仍非常吸引。

BIS：不應低估通脹息口水平

不過被稱為「全球央行的央行」的國際結算銀行（BIS），呼籲投資者做好準備，應對全球利率的長期不可預測性，以及金融體系不斷上升的壓力。

BIS表示，不應低估通脹水平，以及美聯儲及歐洲央行等主要央行將借貸成本維持在當前高位的可能性。BIS的報告警告，借貸成本上升，可能使企業和抵押借款人無法承受，並為銀行和其他貸款人造成信貸損失。即使全球部分房地產市場已有回穩的迹象，但由於經濟仍然疲弱，房地產和其他行業貸款損失將繼續造成問題。

（綜合報道）

[國際金融]