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余偉文：人債乃近年最佳分散風險工具

標籤：經濟

【明報專訊】金管局總裁余偉文出席「第五屆中投論壇2023暨跨境投資與國際產業合作大會」時表示，全球核心通脹高企、央行貨幣政策可能會在較長時間內維持緊縮狀態，儘管全球經濟具有韌力及出現「軟着陸」的機率較大，但投資市場仍面臨強大阻力，當局會繼續將投資分散到不同的資產類別、地區和貨幣，如2011年起便開始投資人民幣資產。

環球經濟料軟着陸不衰退

余偉文表示，去年經歷近半世紀第一次以美元計價的股、債、匯同時下跌的一年後，今年第二季以來宏觀環境有所改善，供應鏈和通脹壓力也有所緩和，預計主要央行的利率將到達頂峰，而即使利率上升，但環球經濟仍比預期更有韌力，目前相信更有可能出現的是「軟着陸」而不是衰退，而全球大多數的股市亦因此反彈。

然而，余偉文指出，市場仍然面臨不少挑戰，首先是即使整體通脹呈下降趨勢，但核心通脹仍然高企，至於核心通脹需要多少時間才能回落至央行目標，仍存在高度不確定，現時已愈來愈多投資者預計，核心通脹將在長時間內保持較高水平；因為持續的通脹壓力，央行貨幣政策亦可能會在較長時間內維持緊縮狀態，意味利率將可能在更長時間內維持在高水平；儘管短期內出現全球衰退的風險不高，但全球多個地區的經濟增長仍低於趨勢，加上全球製造業和貿易出現萎縮，經濟衰退的風險仍然存在；包括金管局在內的投資者將面對一個高通脹、高利率和更波動的增長新宏觀環境。

確保投資組合有足夠流動性

面對挑戰，余偉文指金管局除需確保投資組合有足夠的流動性，多元化投資亦相當重要，是抵禦市場不確定因素的第一道有效防線，因此當局分別在2009年開始投資私募股權和房地產及於2011年投資人民幣資產，他續說，過去10年人民幣債券就風險作出調整的回報（risk-adjusted returns）非常吸引，近年更一直是金管局投資組合中最佳的分散投資工具。