摩通上半年內房榜 首十名八屬國企 按資產負債表分優劣 相信有助篩選出問題房企

【明報專訊】投行摩根大通關注內房資產負債表的「紅旗信號」，該行據最新2023年上半年內房財務數據更新內房排名。該行指雖然僅靠資產負債表可能無法發現潛在違約行為，但相信排名對於篩選出有問題的房企仍有幫助。據最新排名，十大內房股中八家為國企，僅得兩家為民企，排首名為A股內房中華企業，其次是中海外（0688）、中海外宏洋（0081）及潤地（1109）等。榜尾方則包括多家知名及已違約民企如佳兆業（1638）、融創中國（1918）、世茂（0813）及仍在停牌的中國奧園（3883）等。
該行指若投資者仍有意投資內房，相信排名在50名以外的公司可以很快被淘汰，當中大多數亦已經出現債券違約。該行又提及，雖然相信國企有較低的違約機會，但並非所有國企都安全，部分國企指標仍然令人擔憂，如中交地產（深：000736）。
摩通又教路投資者識別芸芫國企中，潛在紅旗危險信號的股份。該行會較留意國企內房在財報的淨負債率及經調整後的淨負債率是否存在很大差異，或反映當中涉及龐大的少數股東權益或永續債，如在榜單上排名第五的國企建發國際（1908）財報披露淨負債率僅得31%，但經調整的淨負債率卻為306%。其餘兩項比率差異較大的包括排名32的華發股份（滬：600325），華發兩項比率分別為73%及528%、排名33名的招商蛇口（深：001979）為47%及194%、35名的綠城中國（3900）的70%及288%，38名的金茂（0817）為84%及286%。
摩通提到，除官方三道紅線，按應付帳、少數股東權益、合資企業等去考量內房股潛在的「明股實債」問題，亦不應再盲目堅信公司披露的「不受限制的現金」，而是排除了在監管帳戶中現金，去計算現金覆蓋率。該行認為，內房上半年資產負債表普遍惡化，包括債務總額較去年底持平，但由於現金較去年底跌達10%，令淨債務較去年底升4%。基於淨債務上升、減值撥備損失令淨負債率惡化至139%，較2022年底127%水平為高。在摩通統計下，國企淨負債率企穩在103%水平左右。按現金短債比率計，民企進一步從2022年底的0.4倍惡化到截至2023年上半年的0.3倍，相反國企比率仍達1.2倍。