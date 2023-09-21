國泰8月載客量增6倍 回復疫前61%

首8月總載客量近1135萬

國泰航空顧客及商務總裁劉凱詩表示，隨着暑期旅遊旺季的第二個月，8 月份不同地區對航班的需求依然強勁，其中包括香港及大灣區短途休閒旅遊、日本前往香港及轉機到亞洲和歐洲，以及香港及中國內地的學生因準備開學而前往加拿大、美國及英國。她預期前往英國留學的需求將持續上升，推動國泰於下月的業務增長，而國泰將繼續增加航班班次，以滿足強勁的出行需求。國泰早前預計於今年底可運作相當疫情前70%的客運航班運力，目標是於2024年底恢復疫情前的客運運力水平。而8月份按可用座位千米數計其客運力已回復至2019年同期的56%。

貨運方面，8月份貨運量按月升1.03%至11.69萬公噸，按年則升11.5%，貨物運載率為58.8%，按年跌8.2個百分點。劉凱詩解釋，8 月為空貨運業的傳統淡季，月內整體貨運需求及貨運量與 7月相若，而電子商貿活動持續活躍，帶動月內貨運量繼續增長。

同期貨運量按年升11.5%

她續稱9 月份為傳統貨運高峰期開始，企業為內地的「雙十一」及西方市場的「黑色星期五」等促銷活動提前作出準備，加上即將有全新的消費品推出，國泰觀察到貨運需求已開始逐漸回升，公司對今年餘下數月的前景仍保持樂觀。