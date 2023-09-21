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雙櫃台滿3個月 人幣櫃台日均成交1.3億

【明報專訊】「港幣-人民幣雙櫃台」自6月19日正式推出，剛滿3個月，有內地官媒統計，截至9月19日首3個月，首批24隻港股新增人民幣櫃台日均成交額為1.34億元人民幣，港幣櫃台日均成交額達到288.58億港元，人民幣櫃台佔比約0.5%。

業內籲增莊家 提升活躍度

《證券日報》報道，現時雖然在中信里昂、國泰君安國際、中金香港及中銀國際提供莊家做市服務，亦運作良好，但市場較慢熱。報道又指出，有不願具名的業內人士表示，建議增加莊家數目，並引入更多中資券商及外資大行，擴大對投資者的覆蓋率，提升人民幣櫃台市場活躍度。

本報翻查資料顯示，以昨日為例，以24隻港股的人民幣櫃台為例，全日交投金額只為4869.13萬元人民幣，折約5256.18萬港元，只相當於昨日港股總交投的0.07%，或相關股份成交不足0.3%。當中成交最多的股份為中銀香港（82388），涉及交投1110.92萬元人民幣；相對其港股櫃台只有一格價差，但人民幣櫃台差價多數時間在兩三格以上，由於其在19.9至20.5元人民幣邊緣徘徊，跨越20元的界線，差價由每格0.02元變為0.05元，變相擴濶至多達6格。以市價20.5元追貨者，相當於付出22.58港元購入該股，比港元櫃台收市時掛牌賣出價21.4港元高5.5%，變相令致面對高昂成本，變相比港幣櫃台欠吸引力。

另由於「北水」資金未能入市參與人民幣櫃台買賣，同時人民銀行發行央票吸納部分資金，競吸市場人民幣資金，因此亦影響到人民幣櫃枱交投保持低位。