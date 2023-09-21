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耶倫罕有為日干預匯市開綠燈 日官員：雙方認為過度波動不可取

【明報專訊】美聯儲及日本央行本周公布議息結果前，美國財長耶倫罕有地為日本政府入市干預匯市開綠燈，強調日本為支撐日圓而採取的任何干預措施，若其目的是為了緩和匯市波動，而不是影響匯率水平，那麼干預行動是可以理解的。她又表示，通常會與日方就干預措施進行溝通。日本負責外匯事務的最高官員神田真人昨亦表示，與美方每天保持密切溝通，雙方均認為匯市過度波動不可取，若匯市持續過度波動，日方不排除採取任何行動。儘管耶倫與日本官員「出口術」為日圓撐腰，日圓兌每美元昨曾跌穿148，在10個月低位徘徊。

「出口術」難阻日圓兌美元跌穿148

耶倫周二亦表示，美國勞動市場的供需失衡已經緩解，這對美國經濟來說是健康的迹象。她說，由於美國經濟處於充分就業的狀態，經濟增長需放緩至更符合其潛在增長率的水平，從而使通脹恢復至目標水平。她又表示，不排除中國的經濟問題，對美國有溢出效應，但她認為相關影響可能有限，並預期中國可利用其財政及貨幣政策應對經濟問題。美聯儲周四凌晨公布議息結果前，美股三大指數早段向上。

市場普遍預期，美聯儲與日本央行本周維持貨幣政策不變。美聯儲自去年進入加息周期以來，美、日利差持續擴大，令日圓持續偏軟。日本第一生命經濟研究所經濟學家熊野英生表示，耶倫有關日本匯市的言論，讓日本在必要時有更大的空間入市干預。日本央行行長植田和男近期表示，若日本央行有信心物價和工資持續上漲，有可能結束負利率政策。此番言論曾被市場人士解讀為，日本央行最早在明年1月的政策會議結束負利率。不過彭博社其後引述知情人士稱，植田的言論並非政策改變的信號，日本央行的觀點幾乎沒有變化。

熊野英生表示，市場關注植田本周如何描述匯市與貨幣政策之間的關係，若日圓過度疲軟，會因為昂貴的進口成本而令通脹增長加快。去年9月，日圓兌每美元趨向146關口之際，日本當局採取了買入日圓、賣出美元的干預匯市措施，是1998年6月以來首次。當時曾短暫地穩住日圓，不過到去年10月，日圓兌每美元又進一步跌至151.95的32年低位。

日8月出口減0.8% 連跌兩月

日圓疲軟，帶動了日本出口。雖然日本汽車出口大幅增長，但未能填補半導體製造裝備等出口下滑的缺口，日本8月出口按年減少0.8%，已連續兩個月下滑。對華出口的跌幅更達11%。

（綜合報道）

[國際金融]