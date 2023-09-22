金管局料高息環境維持一段時間 美聯儲不排除再加息 分析：港息未見頂

明報記者 歐陽偉昉

恒生（0011）、中銀香港（2388）和渣打（2888）亦跟隨維持最優惠利率不變，港元儲蓄利率維持在0.875厘水平。金管局回應美國議息時指出，聯儲局強調往後利率決定將繼續取決經濟數據及加息對經濟活動影響，因此加息周期是否完結仍有待確定，港元拆息往後一段時間可能仍會處於較高水平。

點陣圖反映年底前美再加息一次

聯儲局利率點陣圖預示年底息率屆5.625厘（目前目標區間為5.25至5.5厘），意味維持今年底前再加息一次的預期。臻享顧問董事總經理王良享表示，利率期貨市場預測年底前加息機率只有45%，美國若不加息香港亦不會加P。即使美國年底前再加息一次，因為大型銀行港元活期和往來存款總額，較按揭貸款總額高一倍以上，加P同時需上調活期利率，不利淨息差表現，所以認為大行會一如5月和7月，P只會再加0.125厘。

點陣圖亦如市場近月預期，預示美息會在更長時間維持更高利率（higher for longer）。利率期貨市場預期，美國減息機率，至明年7月才會超過一半。去年3月以來，美國累加5.25厘，港息只跟加0.875厘，王良享認為本港大行會跟貼美國減息，以0.125厘幅度下調P，有利於淨息差表現。他認為除非美國出現經濟危機，預期聯儲局減息也會以0.25厘的幅度進行。

港元拆息昨輕微回落

昨日港元拆息輕微下調，不過與按揭相關的1個月拆息企穩在5厘（見圖），報5.23607厘，較周一上調後主要新做按揭實際按息高1.11厘，較多數現有按揭按息則高1.61至1.86厘。中小型銀行資金成本壓力較大，過去有中小行加息高於市場幅度，例如集友在5月和7月加P幅度皆為0.25厘，南商則在7月加P達0.375厘。

其他銀行一般稍後才公布利率調整，對於小型銀行會否在美息不變下追加最優惠利率，上海商業銀行研究部主管林俊泓認為，在同業競爭下絕大部分銀行都不會現時加息。過去港銀最優惠利率加息期會較美息早結束，以準備美國隨後開始減息。不過按現時美息停留高位時間較預期更長，若下次大型銀行加P，小型銀行礙於資金壓力，或以0.25厘幅度加P，幅度高於同業的0.125厘。