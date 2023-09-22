恒指再挫230點 分析：或下試16000

受聯儲局言論影響，隔晚美股先高後低，其中納指跌逾200點，恒指昨低開89點後持續受壓，跌幅一度擴大至247點，收市跌幅略為收窄至230點，收市報17,655點；科指收報3849點，跌72點，連跌4日，見3個月低位。大市交投疲弱，但北水連續6個交易日淨入，昨全日淨入32.4億元，南水繼續淨沽出，合計淨流出43.3億元人民幣，連續第3日流出。

科網股重災區 阿里健康跌近5%

港股全日僅9隻藍籌上升，科網股成為昨跌市元兇，騰訊（0700）、阿里（9988）齊跌逾2%，阿里健康（0241）跌近5%，為全日最弱藍籌。騰訊及美團分別獲9778萬元及6827萬元北水淨沽，快手（1024）更被北水淨沽1.64億元。

美息不變，本地大型銀行亦維持最優惠利率，本港銀行股偏軟；本地地產股亦捱沽，新世界（0017）、恒地（0012）跌逾1.5%。北水則吸納中資金融股，平保（2318）、建行（0939）、工行（1398）分獲2.03億、1.9及1.7億元北水淨入。中移動（0941）更獲8.8億元北水淨入。

訊匯證券行政總裁沈振盈表示，聯儲局日前鷹派言論反映美國通脹問題嚴重，美債息高企，股市難望轉勢，加上氣氛薄弱，散戶都在沽貨，若美股出現較深度調整，港股或要下試16,000點。第一上海首席策略師葉尚志稱，美國2年和10年國債息率升至加息周期以來新高，在股債雙殺下資金避到美元，顯示避險意識提升拖累港股。