星銀行傳加強審核華裔客打擊洗錢

上月行動拘10華裔 查獲137億資產

該消息人士表示，銀行將加強背景審查的嚴謹度，並根據實際情况決定是否接受有相似背景人士的新資金。報道提到，新加坡警方於上月15日於全國進行打擊洗黑錢行動，10名華裔人士被捕，牽涉到合共至少10家新加坡本地及國際銀行，並查獲約24億新加坡元（約137億港元）的資產，其中包括價值超過11.3億元（新加坡元，下同）的銀行帳戶、超過3800萬元的加密貨幣，以及名牌手表、手袋、珠寶和金條等，而新加坡警方更對價值合共超過12.4億元的110棟房屋和62輛汽車發禁制令。新加坡檢察方表示，有被捕人士只操普通話，同時擁有柬埔寨、瓦努阿圖、塞浦路斯和多明尼加的旅遊證件，大部分人士更於其他國家從事非法賭博活動。

其中一名洗黑錢嫌疑人於瑞士信貸（Credit Suisse）及瑞士寶盛（Julius Baer）合共存有1.25億元（約7.15億港元），惟該兩家銀行拒絕回應；花旗集團（美：C）、華僑銀行和大華銀行表示，銀行與新加坡當局合作，以致力於打擊洗錢活動，其中一些嫌疑人為旗下公司的債權人或於上述銀行持有資金。

星展集團指出，新加坡的監管制度要求所有銀行按照高標準，以管理其反洗錢風險，但該監管制度不是要求銀行僅因為銀行客戶擁有特定地區的國籍，而去拒絕向新客戶或現有客戶提供銀行服務。