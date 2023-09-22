港8月通脹升1.8%低於預期

在各類綜合消費物價指數組成項目中，煙酒按年上升19.6%，為所有項目中升幅最大；電力、燃氣及水升5.7%，衣履上升6.6%，外出用膳及外賣上升3.7%，雜項服務上升2.4%，交通上升2.1%，雜項物品上升2.2%，以及住屋上升0.8%；錄得跌幅的類別包括為耐用物品及基本食品，按年分別下跌2.5%及0.1%。

政府發言人：通脹短期應持續溫和

政府發言人表示，8月基本消費物價通脹維持溫和，電力價格按年繼續顯著上升，但增速進一步放緩；衣履和外出用膳及外賣價格繼續錄得明顯升幅，其他主要組成項目承受的價格壓力仍然大致受控。展望將來，通脹短期內應會持續溫和，外圍價格壓力料進一步減退。此外，本地營商成本或會隨着經濟活動進一步恢復而面對一些上升壓力，但預期短期內大致維持溫和。

大新銀行經濟研究及投資策略部表示，港8月整體消費物價指數通脹符合該行預期，多個分項價格升幅保持溫和，8月私人房屋租金按年升幅略為加快0.1個百分點至0.4%，是3年來最大升幅，或反映租住房屋需求上升；電力、燃氣及水的價格升幅由9.9%顯著放緩至5.7%，升幅繼續創逾一年來最慢；耐用品價格按年跌幅收窄至2.5%，連續12個月下跌。該行續稱，隨着經濟復蘇，勞動人口回升，或繼續推動住屋需求，加上樓價下跌，部分人或轉買為租，私人住宅租金未來或繼續上揚，但食品價格維持溫和下，相信基本通脹仍會保持平穩，料今年全年通脹按年上升2%。