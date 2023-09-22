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英倫銀行近兩年首停加息 英鎊續弱 兌港元跌穿9.6算

【明報專訊】隨着英國上月通脹出乎意料降溫，加上市場對該國經濟衰退的擔憂加劇，英倫銀行在本月的議息會議採取觀望，將利率維持在5.25厘的2008年以來高位。這是英倫銀行自2021年底啟動加息周期以來，首次暫停加息。英8月通脹率按年升幅回落至6.7%的18個月低位，反映英倫銀行迄今累計5.15厘的加息幅度可能逐漸發揮作用。英倫銀行貨幣政策委員會昨以5票對4票，議決維持利率不變。9名委員當中，4名主張加息0.25厘。

9委員4人主張加息1/4厘

英倫銀行表示，今次只是暫停加息，若通脹沒有如預期般下降，央行將作出反應。英倫銀行又重申，利率將「在足夠長的時間內，保持足夠限制性」。投資者預計，英倫銀行未來仍會加息0.25厘。但高盛和野村證券認為，英倫銀行的利率已經見頂。英鎊兌美元昨晚跌穿1.23，低見1.2239，是6個月低位。英鎊兌港元跌穿9.6算。

英倫銀行行長貝利（Andrew Bailey）的書面聲明表示，近幾個月的通脹大幅下降，預期這種情况將會持續，這是好消息，但央行沒有自滿的餘地，「我們將繼續作出所需的決定，以確保通脹恢復至正常水平」。英倫銀行預計，通脹將在2025年第二季回落至2%的目標水平。

英國7月GDP按月收縮 0.5%，是今年以來最大跌幅。英倫銀行對此表示擔憂，恐經濟陷於停滯。 該央行表示，愈來愈多迹象表明，緊縮貨幣政策對勞動力市場及實體經濟的動力產生一些影響。官方數據顯示，英國失業率有所上升、職位空缺下降，商業活動數據呈收縮狀態。英倫銀行已將第三季GDP增長預測，由0.4%下調至0.1%。該央行預計，今年下半年的基本增長，可能低於8月預期的0.25%。一些貨幣政策委員警告，政策的滯後性，意味英倫銀行已面臨過度緊縮的風險。歐洲央行上周加息至4厘後，已暗示加息周期可能完結。

瑞士央行昨亦宣布將利率維持在1.75厘不變，是去年3月啟動加息周期以來，首次暫停加息。瑞郎兌美元跌至6月以來低位。雖然市場原預期瑞士央行本周加息0.25厘，不過由於瑞士8月通脹按年升幅繼續維持在1.6%，是去年1月以來低位，令該央行沒有加息的逼切性。不過瑞士央行表示不排除未來仍會加息。

瑞士央行停加息 瑞郎見3個月低位

部分央行則維持加息步伐。瑞典央行昨宣布加息0.25厘，將基準利率提高至4厘，並暗示可能進一步加息。挪威央行亦一如預期加息0.25厘，將指標利率上調至4.25厘，是2008年以來高位，並預計年底前仍會加息一次。

（綜合報道）

[國際金融]