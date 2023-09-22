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美匯債息上揚 美股三大指數早段下滑

【明報專訊】昨晚公布的數據顯示，美國就業市場持續穩健。在截至9月16日當周，首次申領失業救濟人數出乎意料按周減少2萬人，總數降至20.1萬人，是8個月以來最低。強勁的數據，加上美聯儲發出直至明年底利率都可能維持在5厘以上的「鷹派」信號，美匯指數昨晚維持在105以上的高位；對利率敏感的美國兩年期國債孳息率，昨晚曾升穿5.2厘，是2006年以來高位。美國10年期國債孳息率曾逼近4.5厘，是2007年以來高位。美股三大指數午夜前下滑，納指跌逾1%。

美銀CFO：美衰退機率愈來愈低

另外，美銀首席財務官Alastair Borthwick表示，在消費者支出強勁情况下，美國陷入衰退的機率正變得愈來愈低。Borthwick稱，「在消費者支按年增長4%的時候是很難看到美國衰退」，「共識是，一場非常小規模的衰退將被推遲」。

Borthwick表示，美國消費者仍在花錢購買商品和旅遊，信用卡和借記卡付款都維持在高位。與此同時，消費資產質量仍然「非常強勁」，「經濟衰退可能在未來某個時候出現，該行的經濟學家認為衰退出現已被推遲」。聯儲局的經濟學家不再預測會陷入衰退，美銀的經濟學家則在幾周前放棄了這一預測，成華爾街第一家正式轉為樂觀的大行，因為市場對經濟前景看法愈發積極。

（綜合報道）

[國際金融]