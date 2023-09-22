美匯債息上揚 美股三大指數早段下滑

美銀CFO：美衰退機率愈來愈低

另外，美銀首席財務官Alastair Borthwick表示，在消費者支出強勁情况下，美國陷入衰退的機率正變得愈來愈低。Borthwick稱，「在消費者支按年增長4%的時候是很難看到美國衰退」，「共識是，一場非常小規模的衰退將被推遲」。

Borthwick表示，美國消費者仍在花錢購買商品和旅遊，信用卡和借記卡付款都維持在高位。與此同時，消費資產質量仍然「非常強勁」，「經濟衰退可能在未來某個時候出現，該行的經濟學家認為衰退出現已被推遲」。聯儲局的經濟學家不再預測會陷入衰退，美銀的經濟學家則在幾周前放棄了這一預測，成華爾街第一家正式轉為樂觀的大行，因為市場對經濟前景看法愈發積極。

（綜合報道）

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