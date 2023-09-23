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分析：股價波動應與派特別息無關連

標籤：經濟

【明報專訊】魯大師（3601）建議派特別股息「彈弓手」事件，引起市場關注。分析認為，公司以股價波動為由，取消開董事會及派特別股息，但兩者並沒有關連，令人關注最初是否真誠擬派特別息。至於控股股東大手減持一般選擇配股，在二手市場單日狂沽逾12%股權，雖然不算違規，但屬甚為罕見，亦難免引發股價大幅下瀉。

控股股東二手市場單日狂沽甚罕見

有熟悉監管運作人士指出，魯大師控股股東有權透過在二手市場而非配股大手減持，技術上並沒有違規，只要符合權益披露等要求。同時，若在市場沽貨的行動，引致公司股價大幅波動或成交上升，港交所（0388）一向會查詢，而公司發出通告披露解釋就可以。

不過，值得關注的是，公司為何以股價波動為由，宣布取消開董事會及派特別股息，兩者從根本上沒有關連，因為一般情况下，公司是有額外資金等情况下才會派特別股息，為何股價波動後要取消派特別息？在這背景下，令人關注最初表示建議派特別股息的公告是否真誠。自建議派特別股息公告後，公司股價又大升，認為證監會應作出跟進，方向包括為何要取消派息、公布是否涉誘使他人交易等？

證券及期貨專業總會會長陳志華指出，大股東透過二手市場而非配股大手減持，雖屬較為罕見，但不算違規。負責沽貨的經紀行亦沒有違反需盡客戶最佳利益的專業責任 ，因其不是法律顧問、財顧，最重要是盡快執行客戶交易指示。

業界建議擴大禁售期範圍

沽貨的控股股東誠盛跟董事長田野應為一致行動人士。陳志華認為，魯大師宣布開董事會討論派特息後，股價炒上，然後控股股東之一大手沽貨，有利用灰色地帶之嫌，因為公司開董事會建議派特息，市場有預期，股價炒高。

他又指出，現時公司董事在業績前都有禁售期，建議港交所考慮將適用於禁售期範圍擴大，不止業績前，如公司宣布派特息、紅股、或公司行動前，應包含在內。現時公司董事於年度業績公布前60日內不得買賣股份，如屬季度或半年業績則為30日。