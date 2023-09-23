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內地傳寬外資持股比例 恒指隨A股大漲402點

【明報專訊】聯儲局維持加息未完口徑，美匯指數曾升至逾105.5，惟人民幣靠穩一度升約100點子（1萬點子等於1元），加上午後進一步傳出內地擬放寬外資持股比例以振興市場，A股以近全日高位收市，港股先跌後反彈，三大指數見近三周最大升幅，恒指收復18,000點關。

恒指昨日低開77點，不過其後愈升愈勇，高位曾升423點，收升402點或2.28%，報18,057點，全日高低波幅505點；國指升163點或2.68%，報6262點；恒生科技指數成分股只有蔚來（9866）下跌，收市升穿250天線，收報3991點，升3.69%。不過一周累計，恒指仍跌0.69%或125點；國指累跌0.74%或46點；科指跌2.12%或86點，三大指數均連跌三周。

75億南水買A股 個半月最多

大市急升之下，全日成交按日大增逾三成至1018億元，北水南下合計淨流出42.3億元，終止連續6日淨流入走勢；南水北上合計淨流入74.9億元人民幣，結束連續3日淨流出，流入金額是7月31日後最多。

港股昨日主要由科技股撐起大市，騰訊（0700）收市升3.5%至313.6元；阿里巴巴（9988）升3.9%至85.9元；京東（9618）亦升逾3.1%。此外，盈富基金（2800）為全日成交最多股份，金額達134.1億元，收市報18.7元，升2.3%。蘋果公司（美：AAPL）新iPhone昨日開賣，高偉電子（1415）收市升8.7%至16.28元，舜宇（2382）及瑞聲科技（2018）亦分別升2.5%及2.4%。

人民幣匯率向上，A股終止3日跌勢，上證指數收報3132點，升47點或1.55%；深證成指午後續向上，高位見10,183點，收報10,178點，升197點或1.97%。