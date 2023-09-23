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彭博：菜鳥擬最快下周申港上市 籌至少78億

【明報專訊】阿里巴巴（9988）公布「1+6+N」 組織變革後，各個業務集團均積極推動上市進程，旗下最新物流提供商菜鳥或可率先跑出。據彭博引述知情人士報道，菜鳥計劃最快於下周遞表申請來港上市。知情人士透露，菜鳥目標集資額至少達至10億美元（約78億港元），不過現時決定上市估值仍言之尚早，最終細節或有所調整；菜鳥代表不予置評。

或明年上半年掛牌

據彭博早前報道，由於內地消費股情緒疲軟，阿里暫擱置旗下盒馬在港IPO，優先考慮推動其他部門上市。此外，菜鳥一直在與中信證券、花旗集團和摩根大通等投行合作推進IPO，中金公司就因同時擔任極兔速遞的聯合保薦人，出現利益衝而退出，該物流商最快下周進行上市聆訊。另據內媒報道，菜鳥最快將於明年上半年掛牌。

資料顯示，菜鳥智慧物流網絡已覆蓋全球200多個國家和地區，2023財年全年收入按年升21%；2024財年第一季度（今年4至6月）收入亦按年升34%至231.64億元人民幣。

樂艙暗盤潛水 友芝友升5%

除此之外，樂艙物流（2490）及友芝友生物（2496）將於下周一（25日）掛牌上市。樂艙物流公開發售共錄得超購3.8倍，國際發售超購0.5倍，每股以5.13元定價，為招股價中間以上範圍，一手中籤率30.04%，抽7手才可穩獲一手；友芝友生物公開發售超購12.8倍，國際發售超購0.6倍，最終以招股價下限16元定價，一手中籤率僅18%，抽30手穩獲一手。

兩隻新股暗盤表現各異，以富途暗盤計，樂艙物流收市報5元，跌2.53%，不計手續費每手要蝕130元；友芝友生物收市報16.78元，升4.88%，不計手續費每手賺156元。