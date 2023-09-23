匯豐轉軚看淡樓市 降地產股評級

料明年上半年樓價跌5%

匯豐在報告中指出，按揭利率上調、經濟放緩可能會抑制市場情緒和銷售量，而發展商大幅減價催谷新盤銷情，在犧牲盈利之餘亦對置業信心造成負面影響。香港的按揭利率受美聯儲加息的影響，一路上調。最近一次加息後，香港新做按息已達到5.75厘，令有意置業人士壓力倍增。

除此之外，經濟放緩可能會削弱本已脆弱的市場情緒。匯豐預計開發商不惜犧牲利潤，在新盤定價上更積極，但這亦會加深有意置業人士對樓價下跌的憂慮，或傾向於等待房價的進一步下跌而繼續觀望。由此或將造成價格下降、利潤降低和需求減少的惡性循環。

儘管面臨強大的不利因素，但政府自2022年以來的人才引入政策使得香港人口持續淨流入，或使香港樓價看到一線希望。

予長實信置新地買入評級

匯豐將嘉里建設（0683）和九龍倉（0004）評級從買入下調至持有，恒地（0012）評級從持有下調至減持，但給予長實（1113）、信和置業（0083）及新地（0016）買入評級。