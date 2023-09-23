羅兵咸料大型內銀派息率續穩定

【明報專訊】羅兵咸永道昨發表有關內地銀行業報告，其香港銀行業與資本市場主管合伙人譚文傑被問及內銀會否減派息時，指出大型銀行有較多補充資本的方法，認為派息率可以保持穩定。不過小型銀行發債不及大行歡迎，除利潤外缺乏其他渠道補充資本，對個別小型城商行在明年派息會有較大影響。
他續稱，在42間城商行當中現時有9間沒有派息，其中部分已有數年沒有派息。相對而言，大型銀行上半年核心一級資本比率穩定，除了利潤，還有二級債、永續債等方法補充資本，而且今年發布的資本新規草稿，實行風險為本的資本計算規則，也有利於大行更好地控制資本。目前國有大行派息率維持在三成，股份制銀行派息率也有25%至30%，展望相關不利因素對大行派息影響依然可控。
內銀下周一（25日）開始執行下調現有首套房個人住房貸款利率的政策，羅兵咸永道中國內地金融業合伙人胡亮認為，短期會對內銀淨息差造成壓力，不過近期房地產政策有助改善居民對房地產需求，提高房貸總額，內地亦有其他政策，如降準、降存息等緩衝息差壓力，長期影響可望比較有限。
羅兵咸永道發表今年上半年內銀回顧與展望報告，指出內房企業貸款整體不良貸款率為4.2%，較去年底升0.17個百分點，大行不良率已在高位回落，但股份制銀行和城農行仍持續暴露。另外據部分銀行披露，地方融資平台（LGFV）佔銀行企業貸款比重4%至5%，不良率在1.5%以內，銀行將在當局指導下，積極妥置相關風險。