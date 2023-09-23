羅兵咸料大型內銀派息率續穩定

個別小型城商行派息受影響

他續稱，在42間城商行當中現時有9間沒有派息，其中部分已有數年沒有派息。相對而言，大型銀行上半年核心一級資本比率穩定，除了利潤，還有二級債、永續債等方法補充資本，而且今年發布的資本新規草稿，實行風險為本的資本計算規則，也有利於大行更好地控制資本。目前國有大行派息率維持在三成，股份制銀行派息率也有25%至30%，展望相關不利因素對大行派息影響依然可控。

內銀下周一（25日）開始執行下調現有首套房個人住房貸款利率的政策，羅兵咸永道中國內地金融業合伙人胡亮認為，短期會對內銀淨息差造成壓力，不過近期房地產政策有助改善居民對房地產需求，提高房貸總額，內地亦有其他政策，如降準、降存息等緩衝息差壓力，長期影響可望比較有限。

羅兵咸永道發表今年上半年內銀回顧與展望報告，指出內房企業貸款整體不良貸款率為4.2%，較去年底升0.17個百分點，大行不良率已在高位回落，但股份制銀行和城農行仍持續暴露。另外據部分銀行披露，地方融資平台（LGFV）佔銀行企業貸款比重4%至5%，不良率在1.5%以內，銀行將在當局指導下，積極妥置相關風險。