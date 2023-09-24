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美股三大指數連跌3周 半年最差 美匯指數連升10周 升穿105水平

標籤：經濟

【明報專訊】美國聯儲局「放鷹」預告加息未完，市場押注12月將再加息，加上憂慮美國政府停擺，美股上周五早段好淡爭持，最終三大指數均以貼近全日低位收市，累計已連跌4日；道指、標指及納指一周計跌幅更是今年3月以來最差單周表現，並連跌3周。

明報記者 蕭嘉聰

道指上周五走勢反覆，不過尾段直插向下，收市跌106點或0.31%，報33,963點；標指跌0.23%至4320點；納指微跌0.09%，收報13,211點。一周累計，道指下挫1.9%，標指與納指跌幅更深，分別下挫2.9%和3.6%，合計連跌3周，亦是今年3月以來最大單周跌幅。不過三大指數仍高企於250天牛熊線之上，市底仍然穩健。

企250天線之上 市底仍穩健

美聯儲理事鮑曼（Michelle Bowman）及波士頓聯儲銀行行長柯林斯（Susan Collins）出席活動時表示，雖然通脹趨向溫和，但反映聯儲局對抗通脹工作仍未完結，如經濟數據不符預期，聯儲局需繼續加息，並維持一段長時間高利率，以應對通脹過高情况。美匯指數表現強勁，曾高見105.782，累計已連升10周（見圖）。

恒指夜期港股ADR指數齊跌

雖然三大指數向下，惟重磅股仍然有支持，蘋果公司（美：AAPL）旗下iPhone 15上周五起發貨，股價一度反彈1.8%，收市升幅收窄至0.5%，報174.79美元；Meta（美：META）收市升1.1%至299.08美元；Nvidia（美：NVDA）升1.45%。

港股未能延續上周五大升400點的氣勢，恒指夜期收報18,040點，跌57點，較恒指收市低水17點。港股ADR比例指數收市報18,006點，跌51點，騰訊（0700）ADR折合港元報311.1元，較港收市跌0.8%；長和（0001）ADR亦較港收市跌1.64%，折合報41.21元。

分析：恒指本周可守18000點

永裕證券董事總經理謝明光認為，現時恒指出現超賣，臨近季結市場亦有共識，上周五跌至17,500點後隨即炒上，中概股、能源及金融股表現較佳，相信本周可守住18,000點水平，整體而言將於17,900至18,300點水平徘徊，要留意成交能否達至1000億元或以上。

他續稱，雖然恒大（3333）發公告指銷售遜預期，取消周一（25日）及周二（26日）債務重組會議，不過中央已大力救助行業，包括推出「認房不認貸」等措施，相信內房股暫時未必會再次插水，但較難繼續向上，相信要待第四季的相關數據出台，才有一定刺激作用。在過去一個月，內房股受惠於重組及政策出台消息剌激，均錄得較大升幅（見表）。