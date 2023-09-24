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日股上周外資淨流出107億美元 4年單周新高

標籤：經濟

【明報專訊】近期多投資者追捧的日股，經歷新高後，當地財務省最新數據顯示，外資資金上周淨流出107億美元，創2019年單周最高，情况直逼國際金融協會數據顯示8月份外資流出內地A股的149億美元。不過，彭博報道指出，正當內地股市行情仍淡之時，有交易員重倉押注一隻在美國上市的中國市場ETF認購期權，博未來兩個月內地市場轉好。

隨着日本股市觸及數十年新高，不過，從日本財務省最新數據顯示，外國投資者上周淨賣出1.58萬億日圓，即相當於107億美元的日本股票，金額之多，幾乎為前一周的兩倍，連續兩個星期出現外資淨賣出。當地證券商藍澤證券基金經理Ikuo Mitsui認為，這與一開始買入日本股票的投資者正在獲利了結，以及擔心利率上升有關。

交易員押重注美上市A股ETF期權

在日股出現連續兩周外資淨流出之前，由於中國內地經濟前景不明朗，引起外國投資者戒心，亦在8月份錄得外資淨流出。不過，淡市中有投資者看好內地短期前景。

彭博報道指出，有一交易員重倉押注在Xtrackers Harvest滬深300中國A股ETF（美：ASHR）認購期權，以每份賣出價0.57美元掃入10萬份有關期權，該期權行使價為27美元，並於今年11月17日到期，引伸波幅逾20%。一般相信，有關交易員寄望期權價上漲或引伸波幅躍升而套利。