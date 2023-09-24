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內地化肥公司米高集團擬來港上市

標籤：經濟

【明報專訊】踏入第三季，新股部署招股消息陸續有來。曾在加拿大上市的內地化肥公司米高集團有意來港招股。其初步招股文件顯示，截至2023年3月底止年度賺逾4億元人民幣，是次上市集資主要用於建設物流設施及生產線。除了米高待安排招股之外，本周一續有新股上市，證券界人士認為，備受注目的菜鳥入紙申請上市，料帶動在港新股短炒。

米高集團曾於2006年至2016年在多倫多創業板上市，事隔7年來港申請上市。其截至2023年3月底止年度股東應佔溢利4.05億元人民幣，按年微增2.2%，但是其預期2024年度受進口價下跌，料影響收入、毛利及盈利俱跌。根據招股書，其過往雖然有和白俄羅斯的供應商採購，但均為俄烏爆發戰爭前的交易，加上供應商已付貨，之後集團已叫停採購，並透過對銷安排處理好應付款，進行有關交易的附屬公司亦不在發起制裁的國家成立，因此業務不受影響。

分析：菜鳥申上市 帶動新股氣氛

此外，周一起掛牌的新股暗盤表現各異。當中友芝友生物（2496）在輝立的暗盤收報16.6元，較招股價16元高出3.8%。樂艙物流（2490）在輝立的暗盤收報5.07元，較招股價5.13元低1.2%。永裕證券董事總經理謝明光認為，雖然在美國上市的晶片設計公司安謀（美：ARM）股價先升後「破發」，不過隨着阿里巴巴（9988）旗下物流商菜鳥傳出擬提交上市申請，有望帶動新股市場氣氛，因此相信目前新股仍可短炒。

明報記者