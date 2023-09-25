內地生一日睇6租盤 用小紅書覓室友合租

深圳吳同學：屋苑首選方便往返學校

吳同學來自深圳，現就讀位於沙田石門的浸會大學國際學院學士學位三年級，由於學校不設宿舍，她現時與室友合租沙田第一城一個284方呎的高層兩房單位。吳同學表示，屋苑樓齡雖然較高，但生活配套齊備，而且距離學校僅10多分鐘路程，相比每日從深圳出發，抵達學校需時逾一個小時車程快捷方便。她們二人以每月1.28萬元承租單位，並一次過繳交了一年租金涉逾15萬元，即平均每人每月6400元租金開支。

吳同學表示，從物色租盤到簽約過程歷時一個多月。她坦言，香港租金昂貴，總希望以最低租金承租心儀單位，不過她當時持有的旅遊簽證，規定每周只能到香港一次，在時間緊迫下，她曾一天看了6個單位。吳同學又指，在「小紅書」貼上招室友帖文，不足兩天便找到就讀中大的室友。她表示，很多內地生都會在小紅書尋找室友，線上聊天或是見面一兩次，就會在港合租單位。

內地生租星凱1房 一筆過付一年租22萬

除與室友合租單位外，經濟能力許可的內地生更會獨立承租新入伙大型鐵路屋苑。來自深圳的Thomas，現時就讀香港理工大學的授課式研究生課程，以月租1.8萬元，租住近月入伙的火炭星凱‧堤岸一個約300方呎的高層1房單位，並一次過繳付一年租金，涉約22萬元。Thomas表示，學校未有為授課式研究生提供宿舍，雖然羅湖關口附近的單位月租僅約5000元，不過自己心儀樓齡較低的樓盤，而且為方便上學，便選擇租金較貴的本港鐵路沿線新入伙物業。

Thomas本來預算約1.5萬元月租費用，花了約一周時間物色心儀單位。他透過網上查找物業資料，並到港3至4次參觀位於大圍、紅磡的出租單位；由於大圍單位樓齡太高，而紅磡單位往返學校路程需乘搭巴士、舒適度較低等原因，令他遲遲未能承租心儀單位。其後Thomas經地產代理參觀星凱‧堤岸，項目為近月入伙新盤，位置鄰近火炭港鐵站，加上火炭處於學校和羅湖關口的中間點，無論回家或回校也方便。雖然現時單位租金超出預算範圍約3000元或兩成，但他認為價錢差幅也可接受，最終趕及暑期結束前、即上月底簽約承租單位。

[租樓狂潮系列一]