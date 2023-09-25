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非本地生一年近2.2萬人 急彈6.4%

【明報專訊】非本地生（以內地生為主）租樓需求，一直支撐本地住宅租務市場，近年非本地生來港升學人數更大幅增加。據教資會的資料顯示，過去5個學年非本地生人數（包括副學位課程、學士學位課程、研究院修課課程，以及研究院研究課程）每年均上升，由2018至19年度的18,061人，至2022至23年度21,710人，5年間大增3649人或逾兩成。值得留意，除了2020至21年度踫上新冠疫情爆發時的學年，當時按年僅升1.4%外，但2022至23年度已急升6.4%，預計通關後、即2023至24年度將有機會更大的按年升幅。

通關後2023至24年度料升幅更凌厲

各大學積極招攬非本地生，人數不斷上升，惟宿位供應有限。據教資會的資料，2022至23年度本港主要大學的宿位約36,864個，然而宿位的競爭不止在內地生之間，本地生與內地生競爭亦激烈，過去有大學租用全幢物業或與共享居住空間的營運商合作，為學生提供宿舍，而政府亦在2018年設立宿舍發展基金，資助大學興建15個學生宿舍，涉13,473個宿位，當中550個已落成，餘下12,923個宿位，預計2027年前才陸續落成。

早前有消息指，8間資助大學的學士課程可招收非本地生自費入讀，上限由現時核准學額總數20%，將放寬至40%，據悉新措施將適用於研究生課程，料非本地生未來對租樓需求有增無減。

美聯物業住宅部行政總裁（港澳）布少明指出，除了內地生外，政府去年起推出「搶人才」計劃，吸引不少外地專才到港工作，亦帶動租務需求。過去數年每年僅批出約3萬宗「人才計劃」的申請，隨着今年內地和香港全面通關，以及港府公布一系列「搶人才」計劃後，不少外地專才亦到港。據入境處資料顯示，今年首7個月各類吸納人才計劃，包括「優秀人才入境計劃」、「輸入內地人才計劃」等既有的計劃，共批出共約4.5萬宗個案，加上近年新增的「高才通」計劃亦批出逾3萬宗申請，即首7個月已批出7.5萬宗人才入境申請，已超過去年全年近1倍，更創歷年新高。

布少明續稱，境外人才來港帶動住屋需求，租金料將持續上升。他估計，今年私宅租金有力上升8%至10%，預計升幅將創11年新高，更會跑贏全年預期的5%樓價升幅。

[租樓狂潮系列一]