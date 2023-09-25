moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

康泰獲本地薑中資競購 品牌望復活 東海旅遊：組入標財團 擬投資逾千萬

標籤：經濟

【明報專訊】在港創辦逾半世紀的「康泰旅行社」去年啟動自動清盤程序後，本報最新獲悉康泰品牌「復活」有望！近期清盤官已啟動為「康泰」招標，並吸引得中、港投資者組成財團參與。本報接觸到其中一名財團投資者、本地旅行社東海旅遊（香港）總經理林炎坤，獲確認有意競投「康泰」包括商標等資產，並計劃過千萬元發展。

明報記者 方楚茵

林炎坤指出，今次入標是有感「康泰」品牌做了這麼多年後，因疫情等不可抗拒的因素而導致清盤，「非常可惜，結局唔應該係咁」。今次是獲一些旅遊同業、拍檔鼓動參與，才自組成入標財團。

林炎坤：冀奪康泰商標 擬營運外遊團

林炎坤指，今次入標目標是至少投得「康泰」相關的商標等資產，目前尚有許多細節如牌照、數據等未有定案。若成功投得，希望繼續營運「康泰」以往的外遊團，但暫未有詳細規劃。

問到投資規模等，林炎坤表示「要做就做好，估計需要投資過千萬，隨便做無意思。」同時他亦承認去年曾入標競投另一老牌旅行社「星晨」，雖然未有成功，但他與財團成員都肯定看好旅遊業將來前景，「儘管三兩年內唔會有太好的回報，但所有（財團）投資者都有共識今次係長線投資」。他透露今次入標雖然未去到好激烈、好踴躍，但仍吸引不少旅業行家參與，因「大家都明白，𠵱家係投資好時機，亦可以話唔係好時機。他未有披露入標細節，因入標有許多考慮因素，如作價等。

今次「康泰」復活吸引到市場數名意向買家入標，本報亦曾接觸另一名中資背景的投資者，惟對方指暫未能透露更多，未有回應。

吸引數名意向買家入標

康泰由黃明銓於1966年創立，當時主營業務為代訂機票、船票及營辦入境遊等。其後由兒子黃士心於1968年接手並壯大經營，分行遍佈香港、澳門及內地，更自1987年起贊助《香港小姐競選》的外景環節而深人民心，公司業務亦由傳統旅行團，進化成個人遊、郵輪、遊學及海外婚禮等等，並曾連續14年成為參加人數全港最多的旅行社。

不過在2011年，黃士心家族突然將51%控股股權易手至海航集團，當時市場估計整項交易約值7億元，亦是繼永安旅遊被內地攜程網收購後，再有內地企業涉足本港旅遊市場。當時黃士心表示，有心向內地發展，故引入內地伙伴。

及至2019年本報進一步報道，黃士心及其子黃進達於2019年2月辭任康泰董事並撤出公司，康泰正式由海航及相關公司全面接手。直至去年康泰爆出清盤消息，黃進達曾接受媒體訪問指已離開公司數年，內部好大轉變，暫不考慮接手及無計劃回購商標。本報亦曾就今次康泰招標向黃進達查詢，暫未獲回覆。