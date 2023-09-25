康泰獲本地薑中資競購 品牌望復活 東海旅遊：組入標財團 擬投資逾千萬

明報記者 方楚茵

林炎坤指出，今次入標是有感「康泰」品牌做了這麼多年後，因疫情等不可抗拒的因素而導致清盤，「非常可惜，結局唔應該係咁」。今次是獲一些旅遊同業、拍檔鼓動參與，才自組成入標財團。

林炎坤：冀奪康泰商標 擬營運外遊團

林炎坤指，今次入標目標是至少投得「康泰」相關的商標等資產，目前尚有許多細節如牌照、數據等未有定案。若成功投得，希望繼續營運「康泰」以往的外遊團，但暫未有詳細規劃。

問到投資規模等，林炎坤表示「要做就做好，估計需要投資過千萬，隨便做無意思。」同時他亦承認去年曾入標競投另一老牌旅行社「星晨」，雖然未有成功，但他與財團成員都肯定看好旅遊業將來前景，「儘管三兩年內唔會有太好的回報，但所有（財團）投資者都有共識今次係長線投資」。他透露今次入標雖然未去到好激烈、好踴躍，但仍吸引不少旅業行家參與，因「大家都明白，𠵱家係投資好時機，亦可以話唔係好時機。他未有披露入標細節，因入標有許多考慮因素，如作價等。

今次「康泰」復活吸引到市場數名意向買家入標，本報亦曾接觸另一名中資背景的投資者，惟對方指暫未能透露更多，未有回應。

吸引數名意向買家入標

康泰由黃明銓於1966年創立，當時主營業務為代訂機票、船票及營辦入境遊等。其後由兒子黃士心於1968年接手並壯大經營，分行遍佈香港、澳門及內地，更自1987年起贊助《香港小姐競選》的外景環節而深人民心，公司業務亦由傳統旅行團，進化成個人遊、郵輪、遊學及海外婚禮等等，並曾連續14年成為參加人數全港最多的旅行社。

不過在2011年，黃士心家族突然將51%控股股權易手至海航集團，當時市場估計整項交易約值7億元，亦是繼永安旅遊被內地攜程網收購後，再有內地企業涉足本港旅遊市場。當時黃士心表示，有心向內地發展，故引入內地伙伴。

及至2019年本報進一步報道，黃士心及其子黃進達於2019年2月辭任康泰董事並撤出公司，康泰正式由海航及相關公司全面接手。直至去年康泰爆出清盤消息，黃進達曾接受媒體訪問指已離開公司數年，內部好大轉變，暫不考慮接手及無計劃回購商標。本報亦曾就今次康泰招標向黃進達查詢，暫未獲回覆。