星晨商標輾轉落入銀城創辦人手上

董事委任或停任未公開 或再添變

據公開資料顯示，在去年9月底「寶信國際」的母公司「寶信旅運」將其持股分成三份，分別將438萬股轉讓予蘇子揚，另將219萬股轉讓予至鄧雯蕙名下，及再轉讓438萬股至鄧雯蕙名下的新耀投資（香港）。

其後，在2023年1月1日，「寶信國際」再向蘇子揚、新耀投資各配發9000股股份，同時又向一家名為「華亨科技」的公司配發897.75萬股，令「華亨科技」一躍而成星晨的最大股東。

「華亨科技」正由銀城創辦人兼主席何國鴻全資持有，隨後1月3日「寶信國際」亦委任了何國鴻及銀城的行政總裁梅景權為董事。據公司註冊處資料顯示，近日寶信國際尚有一份公司秘書及董事委任/停任通知書尚未公開，或再有變動。

「星晨旅遊」自1972年創辦，分店量曾位列全港第三，並於1989年上市掛牌，成為本港旅行社上市第一股。不過公司2015年突易手至內房花樣年（1777）手上，花樣年主席潘軍曾在業績會上就星晨的發展侃侃而談，指星晨將為其管理的社區居民提供中高檔「小團」境外遊，並打通集團的文旅產業鏈等。

惟近年內房不景氣下，2020年披露以5042萬元人民幣將星晨出售予獨立第三方。其後疫情3年，星晨多次被追租，又遭債權人入稟，終在去年啟動自動清盤程序。