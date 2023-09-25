moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

星晨商標輾轉落入銀城創辦人手上

標籤：經濟

【明報專訊】3年疫情對旅業衝擊至深，令老牌旅行社接連倒下，當中在1972年創辦的「星晨旅遊」近年亦多經波折。去年星晨啟動自動清盤後，其後公司商標已易手至新華旅遊前總經理蘇子楊手上，並由寶信國際旅遊有限公司持有。其後曾有傳拯救星晨商標的白武士中，有一位為何姓資深舖位投資者，本報最新發現，該名何姓投資者正是2015年曾欲於港，打包旗下地舖上市的「銀城物業投資」創辦人何國鴻，此外亦引入了恆利旅運常務董事、香港旅遊業議會理事鄧雯蕙。

董事委任或停任未公開 或再添變

據公開資料顯示，在去年9月底「寶信國際」的母公司「寶信旅運」將其持股分成三份，分別將438萬股轉讓予蘇子揚，另將219萬股轉讓予至鄧雯蕙名下，及再轉讓438萬股至鄧雯蕙名下的新耀投資（香港）。

其後，在2023年1月1日，「寶信國際」再向蘇子揚、新耀投資各配發9000股股份，同時又向一家名為「華亨科技」的公司配發897.75萬股，令「華亨科技」一躍而成星晨的最大股東。

「華亨科技」正由銀城創辦人兼主席何國鴻全資持有，隨後1月3日「寶信國際」亦委任了何國鴻及銀城的行政總裁梅景權為董事。據公司註冊處資料顯示，近日寶信國際尚有一份公司秘書及董事委任/停任通知書尚未公開，或再有變動。

「星晨旅遊」自1972年創辦，分店量曾位列全港第三，並於1989年上市掛牌，成為本港旅行社上市第一股。不過公司2015年突易手至內房花樣年（1777）手上，花樣年主席潘軍曾在業績會上就星晨的發展侃侃而談，指星晨將為其管理的社區居民提供中高檔「小團」境外遊，並打通集團的文旅產業鏈等。

惟近年內房不景氣下，2020年披露以5042萬元人民幣將星晨出售予獨立第三方。其後疫情3年，星晨多次被追租，又遭債權人入稟，終在去年啟動自動清盤程序。