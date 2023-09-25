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中介人尋求伙貴賓博彩合作人谷生意

【明報專訊】澳門的貴賓博彩市場經過過去一段時間調整後，生意漸見起色。資深博彩從業員林繼光接受本報訪問時形容，生意較前好很多。在現有已取牌及營運中的14至15個中介人下，博彩監察協調局陸續批准與中介人協作並幫手拉客的合作人登記，加上內地訪客來訪，他相信配合中秋節及十一黃金周，料11月份全澳門博彩收入破200億澳門元可期。

料11月濠賭收入重上200億

他說，現時單靠中場，推動博彩收入最多到1700億至1800億澳門元，已是極限。若要配合此前特首賀一誠所言，賭收要破2000億澳門元以上去平衡財政預算，便無可避免要貴賓博彩提供助力。但是貴賓博彩的中介人若依新例營運，既不能夠如過往存碼，營運上需要相當人手為客戶提供兌碼服務，承擔皮費不輕，亦近無利可圖，或僅足以「維皮」而已。隨着博監局落實合作人制度登記，他見到的是，各中介人在新營運模式出現下，均積極尋求與該等合作人合作，冀找來更多客人推動生意。

據博監局最新數據顯示，截至上周五經博監局登記並取得許可的貴賓博彩合作人已有7人。林稱料潛在的合作者有50至60人，甚至有機會達100人。在預期更多合作人投入市場推動貴賓博彩發展下，相信十一黃金周檔期會生意不俗。以他理解，隨着內地放寬信貸銀根令客人更願意消費下，估計到11月份澳門賭收會重現200億元或以上，破疫情以來更高水平。