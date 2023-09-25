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恒大主要附屬遭查 不符發新票據資格

標籤：經濟

【明報專訊】恒大（3333）上周五公布取消，原定今明兩日（周一及周二）舉行的境外債務重組協議安排會議後，重組主要障礙終曝光。公司昨晚最新公布，由於恒大主要附屬公司正被立案調查，公司無法滿足新票據發行資格的監管規定。恒大原有的境外債重組方案恐要推倒重來，既未能發行新債，公司能否提出新方案尋求債權人同意備受市場關注，分析相信或為短線股價加添波動。

境外債重組恐推倒重來

根據恒大3月公布境外債務重組方案，向債權人新發行票據為主要組成部分。恒大原擬由兩間發債體景程及天基，分別發行總值65億美元及8億美元的新展期票據，為時4至8年不等。因應恒大票據、景程及天基3組境外債債權，分別提供手上恒大物業（6666）、恒大汽車（0708）各30%股權，以及由中國恒大等向恒大汽車提供的貸款轉成新股，用作質押供發行股票掛鈎票據。

惟恒大最新公告指，在建議重組下擬發行的各項新票據，須根據其適用情形遵守中證會發布的《境內企業境外發行證券和上市管理試行辦法》和國家發改委發布的《企業中長期外債審核登記管理辦法》，公司須證明其符合相關規定。惟由於公司的主要附屬公司恒大地產集團正在被立案調查，目前無法滿足新票據的發行資格。

換言之，恒大或要撤回境外重組方案中發行新展期票據的部分。恒大上周五公布，自3月公布重組方案以來，集團的銷售情况不如預期，基於公司目前情况以及與其顧問及債權人協商，公司認為有必要重新審視建議重組的條款，以匹配公司客觀情况和債權人訴求。