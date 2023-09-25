十月稻田主打網購 具發展空間

撰文 旻晞

早於今年3月十月稻田便已向港交所（0388）入表申請上市，但直至上周才通過上市聆訊，可隨時展開招股活動，聯席保薦人有摩根士丹利、中金、中信建投國際。今年4月有市場消息指公司擬集資約15.6億至23億元。

賣高端包裝米 佔收入近八成

十月稻田正如其名，是賣米的，主要賣東北米，其大米來源來自東北三省，包括黑龍江通河縣、遼寧瀋陽市新民市等。公司於中國東北已建立全面的供應鏈，涵蓋從採購、儲存、生產、銷售到物流等關鍵階段。十月稻田擁有兩旗艦品牌：十月稻田及柴火大院。根據弗若斯特沙利文的資料，於2019年至2022年各年，兩品牌按大米、雜糧及豆類，以及籽類產品的收入計，持續於綜合性電商平台排名前二名。按同一資料來源，2022年其於京東（9618）的銷售額計，十月稻田及柴火大院旗下的大米、雜糧、豆類及籽類產品的複購率分別達39%及36%，高於行業平均水平的26%。

十月稻田也有銷售若干豆類、乾貨、雜糧如包裝黑木耳，玉米、紅豆等等。但往績期間，公司主要收入來源始終是大米，其收入佔比穩佔近八成水平。雜糧、豆類及其他產品，以及乾貨及其他產品始終未能完全突破兩成的局限。

伙拍京東天貓拼多多等

上文屢屢提及十月稻田於京東的銷售情况，是由於十月稻田的產品主要是通過互聯網電商渠道銷售。以去年銷售渠道收入劃分，線上銷售便佔比高達72%（見圖）。公司分別有與京東、天貓、拼多多（美：PDD）、蘇寧等建立銷售合作關係。不難理解，按京東十月稻田銷售排行榜看，最熱賣產品是「十月稻田長粒香大米10KG裝」，10KG啊，你會去超市購買然後用盡「洪荒之力」把米運回家嗎？相信即使香港，透過網商買包裝米也會漸成主流。

說公司主攻高端優質包裝米市場，是因其產品定價較高。以十月稻田系列為例，其每公斤平均建議零售價介乎8元（人民幣、下同）至19.8元；開宗名義為高端品牌的柴火大院，每公斤平均建議零售價更是介乎11元至30元不等。再按天貓超市銷量排名粗略統計，排前十名銷量的五常大米每公斤平均價在9.4元左右，若以線下大部分菜市場中，散稱五常大米的售價或僅需每公斤5元。

從銷售渠道，及其產品定位，可想而知其客戶群主要集中於內地的年輕中產階層。根據其描述，其客戶有81.6%年齡在40歲以下；58.7%客戶年齡在35歲以下。

這麼市場定位，前景如何？以收入計，預包裝大米、雜糧和豆類及籽類產品市場規模佔中國整體大米、雜糧和豆類及籽類產品市場規模的比例從2018年的14.9%增長至2022年的19.4%，並預計到2027年進一步增長至25.7%。按收入計，預包裝優質大米市場的市場規模佔整體預包裝大米市場的市場規模的比例，由2018年的43.2%增加至2022年的50.4%，預計2027年將達到55.7%，可見市場發展空間是有的。

面對不少競爭 同業或加大補貼

不過俗語有謂「瘦田無人耕，耕開有人爭」，十月稻田面對的競爭亦不少。福臨門、金龍魚、大北農、北大荒等品牌旗下都有售賣不同規格的預包裝東北大米、五常大米，且可預期電貿平台都是各品牌的主線戰場，隨着競爭加劇，各品牌或電商平台會否加大補貼以提升競爭力有待觀察。

不過從往績看，十月稻田銷售成本至少較穩定，這得益於內地大米近年價格自2019年以來相對平穩，換來的是十月稻田的毛利率於往績期間大體保持於17%水平，與此比較，上市同業如京糧控股（深：000505）和金健米業（滬：600127）去年毛利率分別為4.8%和2.9%。

故以毛利層面看，十月稻田往績期間保持一定增長，去年毛利按年升45%尤其突出。不過十月稻田於2021年及2022年出現虧損，主要源於期間以股份為基礎的付款，包括股份獎勵，以及權益股東之間的實繳資本轉讓大增，兩年相關支出分別達1.87億及7.4億元。故撇除相關支出等其他非經常性因素，其經調整盈利其實保持較佳增長，如去年增長便逾四成。

十月稻田共進行過三輪融資，按最新一輪其估值約為140億元，策略投資者包括啟承資本、雲鋒基金、紅杉中國、CMC資本、策然投資等。至於大股東，則是創辦人王兵及趙文君兩夫婦，二人持股約32%。不過值得注意是十月稻田家族式管理氣氛濃厚，如王兵擔任公司董事長兼總經理；趙文君擔任執行董事、副總經理兼首席行銷官；其姊趙淑蘭為執行董事；王兵外甥舒明賀擔任執行董事兼瀋陽信昌總經理。總計今年3月底止，十月稻田5名執行董事中，4名為近親，相關人士合共持股70%。

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