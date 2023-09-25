致豐擬增泰國廠產能 欲開拓中亞市場

料短中期生意維持增長

致豐未有涉足消費電子產品，其產品主要配合企業客的醫療、能源及通訊領域所需。關燦光指出，隨着供應鏈及物流在疫情後邁向復常，營運成本相對較低，資金運作較前靈活，因此推動中期盈利錄得23.1倍增長，達到2170萬元。基於已有基礎，他料未來18至24個月短至中期生意維持增長態勢，當中推進智能售賣設備在非實物如遊戲的銷售方面，料甚有發展空間。

為配合業務及地緣政治發展，他說，致豐已經在泰國興建生產設施，該廠產能及面積已較3年前倍增，料會投資約逾千萬元加大生產線，最終將其佔目前集團的產能逾一成，提高至佔三到四成。他們另擬從目前九成生意集中在歐美，循序漸進去開拓東南亞、大洋洲甚至中亞市場，尋求在代工及自家品牌雙線發展。他相信新增的市場在未來18至24個月增至佔整體生意25%至30%，並對節能環保及汽車工業產品會有需求。集團更會在軟件開發、幫助全球銷售的售後服務領域，物色併購項目。

最近人民幣匯率受壓，關燦光說，集團在內地生產，並且用美元及歐元為採購結算而言，營運成本相對較低，具正面效益。加上現有生產線只佔用總樓面達4.2萬平方米的廠房約52%，將來還可增加自動化及效率，因此在毋須太多資本開支下，也能提升效益。