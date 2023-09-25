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渣打支持夜經濟 與商場洽推食肆簽帳優惠

標籤：經濟

【明報專訊】新冠疫後港人消費復蘇，渣打香港個人、私人及中小企業銀行部業務主管文偉成表示，其國泰信用卡今年首8個月簽帳金額，較去年同期上升六成。政府日前開展香港夜繽紛活動推動夜間消費，文偉成表示部署配合優惠，正在與兩、三個商場商討優惠，例如擬為晚上9時後食肆簽帳提供折扣等優惠。

文偉成表示，夜消費優惠會先包括食肆，相信可以帶動商場內其他零售店舖，目標為中高檔食肆。港人開關後似乎較熱中在境外消費，文偉成指該信用卡首8個月海外消費按年上升1.5倍，高於整體六成升幅，不過海外消費只佔小部分，本地簽帳額升幅略低於整體，認為消費市道其實不差。

高端客新開戶數目增1.5倍

本港與內地年初恢復通關，開戶門檻100萬元以上的高端戶口，今年首8個月新開戶數目較去年同期上升1.5倍，其中來自內地客戶上升兩倍，另外期內新做保單數量超過疫前數量，文偉成表示，相對疫前內地客購買着重短期回報保單，疫後醫療保單量則上升一倍。

高利率或較原來預期維持更長時間，對於會否影響財富管理業務，他指現時市况雖較年初開關時有調整但並不太差，而且他們有多元化產品，客戶較不看好後市，亦有較保守的保險、結構性產品提供。首8個月財富管理收入雖有挑戰但整體理想，趨勢可望在第四季延續。

渣打上周在金鐘太古廣場的第四間財富管理中心正式開幕，文偉成指現時在中環、尖沙嘴物色開設該地區第二個財富管理中心，亦會考慮在機場開設。另外，渣打本月初在香港大圍和深圳福田各有一間分行設一周7天營業，各自為跨境客戶提供開戶、財富管理服務，文偉成認為內地客在疫情期間累積開戶需求消化過後，需求仍會持續，有關安排推行3至4個月後再檢討。