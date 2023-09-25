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放寬樓按後首周末 一手54宗成交

標籤：經濟

【明報專訊】按揭證券公司上周五公布放寬樓花按揭限制後首個周末，在高息環境等負面因素下，新盤銷情仍未有突出表現。綜合市場消息，過去兩日新盤市場僅錄約54宗一手成交，而截至昨日，本月新盤市場則僅錄約240宗新盤成交，全月料有機會為今年最少成交月份。

凱和山佔逾六成 本月一手暫錄240宗

事實上，即使上周六開售、由路勁（1098）與深圳控股（0604）合作、樓花期長達10個月的屯門掃管笏凱和山，為首個受惠新樓花按揭新盤，但銷情仍未受帶動，單日售出33伙，而其中只有9名買家選用120天付款計劃，即涉約27%，即大部分買家仍選用建期計劃。

反觀，佳明集團（1271）旗下土瓜灣明雋，早前推出「720天先住後付付款計劃」於昨日起生效，買家只需繳付樓價6%即可入住單位，綜合市場消息，項目即日售出8個單位。不過，若連同其他樓盤在內，過去兩日亦只有約54宗新盤買賣，凱和山佔逾六成，而與未有全新樓盤發售的前周末約21宗比較則增1.5倍。

十大屋苑周末1宗成交 逾1年低

另在新樓花按揭下，二手樓市更見冰封。中原地產統計，十大屋苑過去周末錄得1宗成交，較前周錄6宗減少5宗或83%，並為去年7月初後，逾14個月以來新低，零成交屋苑達9個，十大屋苑只有荔枝角美孚新邨錄1宗成交。美聯亦指，剛過去周末十大屋苑僅錄兩宗成交，較上周末錄得6宗減少67%，並為去年7月初至今新低。

事實上，市場續錄多宗蝕讓或低價成交，將軍澳日出康城MARINI 3B座高層E室1房戶，實用380方呎，以586萬元售出，為屋苑1房二手新低價，實呎約15,421元。原業主2019年約607萬元一手購入，連使費料實蝕約46萬元或7%。土瓜灣瑧尚中層B3室，實用299方呎，以520萬元售出，實呎17,391元，原業主2019年以602.3萬元一手購入，持貨約4年，連使費料實蝕約106萬元或約18%，蝕幅為屋苑歷年最大。