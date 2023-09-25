家庭客4.25萬租比華利山別墅

美聯物業高級營業經理黃國清表示，比華利山別墅愛琴道雙號屋，實用1606方呎，5房間隔，享正南吐露港海景，附有平台花園及兩車位，原以月租4.6萬元放租，及後獲區外家庭客議價3500元，以4.25萬元承租，減價逾7%，實用呎租約26.5元。業主2020年以1600萬元購入，租金回報約3.2厘。

另利嘉閣首席聯席董事葉鎮江則指出，同區白石角海日灣II期12座中層C室，實用面積約251方呎，開放式間隔，獲區內客以1.35萬元即睇即租，實用呎租約54元。業主2019年425.3萬元一手購入，租金回報約3.8厘。

內地客2.2萬租海濱南岸兩房戶

市區方面，香港置業首席聯席董事梁德權表示，紅磡海濱南岸3座高層F室，實用432方呎，兩房間隔，向西南望部分海景。業主以約2.2萬元放租僅兩日即獲內地客零議價承租，實用呎租約50.9元，較市價低約5%。業主於2009年9月以約427.8萬元購入，租金回報約6.2厘。

中原地產區域營業董事歐陽振邦稱，長沙灣家壹本月至今暫錄兩宗租賃成交，平均實用呎租59元，其中一伙實用269方呎中層B室，1房間隔，以1.66萬元租出，實用呎租62元。業主2019年5月656萬元一手購入，租金回報約3厘。