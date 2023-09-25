moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

鄺翠玲：投資移民資金鬆綁 用儲蓄保「跑息差」

【明報專訊】俗稱投資移民的「資本投資者入境計劃」已於2015年初暫停，趕得切尾班車的人料已完成7年期限，陸續釋放這些資金的購買力了。

馬先生的投資移民申請在2014年中進行，他一家人在疫情前已移居香港，現在已換取了永居身分證，兒子（暱稱「小馬哥」）在2017年在香港升讀大學並已工作了兩年，現時月薪3.5萬元。

馬先生的投資移民方案是1000萬元的投資計劃，在期滿時戶口總值1200萬元。趁着這段香港樓市的調整期，他有意讓小馬哥上車置業，營造他的小小個人空間。心儀類型單位原是價值1100萬元，近期已調整至1000萬元以下，兩父子已有點心動，投資移民資金又剛剛鬆綁，特來詢問部署。

置業花800萬 仍有400萬可靈活處理

馬氏父子這次置業想法，純粹是自用方向出發，所以不太擔心短期的樓價方向，不過既然小馬哥已有工作，也打算留在香港發展，大可安排向銀行申請按揭，讓一部分資金留在身邊應急，甚至是投資增值，或許更有成效。

就以小馬哥的情况來說，他可敘造三成按揭，30年供款期，每月供款約13,700元。首期及相關支出、基本裝修等約需800萬元。在這安排下，仍有約400萬元資金作靈活處理。既然手頭上有一筆資金，大可看看「跑息差」可做出一個怎樣的效果。

跑息差通常是利用投資（股票、債券）或儲蓄保險作為「賺息/回報」的一條腿，在現時平衡風險與回報的考慮下，筆者在這一刻不太建議投放在投資項目，小注考考眼光是可以的，但若將數百萬元都是放在投資類別，在短線角度出發，筆者認為風險是比較大的；另一方向是採用儲蓄保險，就是利用時間增值，開始時回報可能不吸引，但在中長線往往更能提供穩定的增長，如果沒時間或沒興趣打理投資類項目，保險是一個不錯的選擇。

假設利率不變，整個30年供款期內，共需繳付約193萬元的利息，而首10年的利息支出較多，約98萬元，佔整體利息支出的一半。筆者建議將這400萬元的一半（200萬元）投放在儲蓄保險方案，這方案有以下特色：第5年便能歸本，對現金流壓力有一定的紓緩；在第10年後，戶口價值約298萬元，增值了98萬元，平均年回報約5%，已追貼現時樓按利率，已能把這10年已付的樓按利息追回；在第30年（物業供滿時），戶口總值約997萬元，增值了差不多800萬元，更比整個供款期需付的利息多3倍，平均年回報5.22%，相當不俗。讀者們還記得首期及相關費用是800萬元嗎？這30年的資產增值過程，令小馬哥平白免繳首期。

讀者們可能疑惑，他們是有400萬元的資金，為何只投放200萬元，那麼另外200萬元會否浪費掉大好的增值機會？

表面上或有道理，但除了考慮長中短線回報的等情况外，也要考慮本身的現金流情况，尤其小馬哥仍需付按揭。另外如經濟、投資氣氛變好，若有資金在手，也可捕捉機會。簡而言之，毋須將雞蛋放進同一個籃內，風險管理是投資增值的基本原則。

美聯金融集團副總裁

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[鄺翠玲 理財信箱]