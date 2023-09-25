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陸振輝：微笑常掛臉上 人生更美麗自信

【明報專訊】人在什麼時候最漂亮？人在什麼時候最有解決問題的能力？人生難過百，常懷千歲憂；萬事從心起，一笑解千愁。

當你身處困境時的坦然一笑，是一種豁達；當你被人誤解時的微微一笑，是一種涵養；當你受到委屈時的淡然一笑，是一種量度；當你感到無奈時的達觀一笑，是一種境界；當你被刁難時的平靜一笑，是一種自信；當你受到挫折時的欣然一笑，是一種樂觀；當你隨時隨地將微笑帶在臉上，更是一種超然的美麗。

其實擁有漂亮的人生很簡單，只要不生氣就行了。微笑就如一縷春風，安撫我們浮躁的心情；微笑就像一輪麗日，消融我們固執的心靈；微笑就像一束鮮花，掩映出自己的美麗。微笑這種非物質的力量，在任何時空，都可以直抵所有人的心靈，發揮出驚人的效果和力量。

人生是一條漫漫長路，邊走邊停就是一種閒適、邊走邊看就是一種優雅、邊走邊忘就是一種超脫與從容。

不論生活中有多少挫折，請你揚起嘴角的那條優美弧線去接納和包容。有沒有撫心自問，你究竟有多久沒有發自內心地微笑了？請不要讓過去的悲傷、未來的煩惱去摧毀你現在這一刻的快樂。面對浮生俗慮、江湖恩怨，大家不妨相逢一笑，就說一句後會有期，願君安好，期許他日相逢也是彼此別來無恙，歸來還是少年。

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

《退休做中產》及《大灣區優質生活退休指南》作者

[陸振輝 優游歲月]