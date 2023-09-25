moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

溫傑：恢復派息 濠賭股首選銀娛

【明報專訊】從政策分析，疫後全球通關，加上內地政治局會議表明推動旅遊行業，相關股份自然可望受惠，我們較早前亦介紹過同程旅行（0780），而澳門賭股其實同屬此範疇。數據上，澳門統計局公布，8月入境旅客按年增加8.7倍至322萬人次，按月則升16.7%，創疫情以來單月新高。今年首8個月入境澳門旅客共1762萬人次，按年增加3.6倍。雖然踏入9月暑假結束，加上早前的天氣因素，客流有回落趨勢，但根據澳門酒店協會及花旗的數據，近日酒店業客流及博彩收益已逐步上升。

業績方面，上半年銀娛（0027）淨收益按年上升141%至157億元，經調整EBITDA由2022年上半年的1.91億元，大幅上升至44億元。業績勝預期外，恢復派息更為市場帶來驚喜，管理層指引同樣令人鼓舞。今年內，銀娛有多項新項目落成，早於8月其設有450間奢華套房的澳門銀河萊佛士（Raffles）開始試業，旨在推動高端顧客增長；而擁有700間客房的澳門安達仕酒店亦在近日開幕。

與此同時，近年澳門積極發展非博彩領域，而當中銀娛也早於多年前積極部署相關領域。第三及四期項目聚焦在非博彩業務，主要針對MICE（會議、獎勵、討論會和展覽）、娛樂和適合家庭旅客的設施，第四期乃屬於新世代的綜合度假城。新項目將令銀娛在路氹的發展全局得以完成，為未來收入增長注入新動力，預期中長線而言集團的市場份額有機會再增長。

投資者可能會有兩個疑問，首先是為何我們在賭股之中選取銀娛？第二是為何上文沒有講到市場充滿期待的中秋黃金周效應？針對第一個問題，由於澳門賭業結構明顯改變，VIP業務復蘇較慢，因此選股時可多留意中場收入佔比較高的股份。另外上文提到，銀娛積極佈局非博彩業務，旗下的酒店客房數目亦較多，均為其優勢之一。

趁短期波動 50元可吸

至於即將到來的內地黃金周假期（中秋節連國慶共8天假期，較以往多1日），雖然市場期待訪澳旅客數字回復至日均逾10萬人次，銀娛及美高梅中國（2282）分別表示，黃金周客房超過九成已訂滿，但由於投資者對丁財兩旺早有預期，除非最終博彩收入數據令人驚喜，否則未必可以進一步大幅推升股價。反觀，大家要留意部分投資者可能會選擇趁好消息出貨，令其股價於假期前後有所波動。

策略上，我們維持以往觀點：看好銀娛後市的投資者，可於50元以下買入；兩級目標為54.5元，以及7月31日的近期高位57.6元。若較買入價下跌8%，應重新檢討其基本因素並考慮減持。

（筆者為證監會持牌人，其及其有聯繫者並無擁有上述股份發行人之財務權益）

凱基亞洲投資策略部主管

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[溫傑 溫研股海]