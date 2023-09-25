瑞銀亞洲：停擺危機升溫 道指熊49879

【明報專訊】上周美國聯儲局宣布9月份不會加息，但今年內可能會再加息一次。最近美國政府停擺危機升溫，加上俄羅斯烏克蘭戰爭，美10年債息抽升，上周四道指納指均跌穿100天線。如投資者想作兩手準備，看好道指，可以留意道指牛證（49816），收回價33,100點，2023年12月到期，有效槓桿約19.6倍。如投資者看淡道指，可留意道指熊證（49879），收回價35,888點，2024年12月到期，有效槓桿約20.8倍。如投資者看淡道指，可留意道指認沽（10943），行使價31,840點，2024年3月到期，有效槓桿約11倍。如投資者看好納指，可留意納指認購（10913），行使價15,600點，2023年12月到期，有效槓桿約13倍。如投資者看淡納指，可留意納指認沽（10031），行使價12,645點，2024年3月到期，有效槓桿約8.5倍。
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