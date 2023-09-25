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摩根大通亞洲：炒黃金周概念 攜程購17778

【明報專訊】內地的中秋國慶假期由9月29日起至10月6日，一共8天，據內地傳媒報道，內地早前預售黃金周首日火車票，發售量創新高。攜程（9961）日前發表《中秋國慶旅遊預測報告》，指國內旅遊產品「十一」預訂量按年增長逾4倍，當中，北京、上海、成都、杭州及廣州等地為國慶熱門旅遊目的地。由於杭州即將舉行亞運會，「十一」整體訂單預訂量增長逾5倍。至於出境遊方面，「十一」整體訂單按年增長近20倍。

如投資者希望預先進部署黃金周概念股，可留意以下相關認購證：攜程購（17778），行使價375.75元，實際槓桿約9.5倍，2023年12月14日到期；銀河購（18058），行使價65.05元，實際槓桿約12倍，2023年12月22日到期；金沙購（19749），行使價33.05元，實際槓桿約6.6倍，2024年3月21日到期。

（本資料所述之結構性產品並無抵押品。如發行人或擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回部份或全部應收款項。本資料由摩根大通證券（亞太）有限公司（「摩根大通」）編製，僅供參考，並不構成任何要約、建議、提呈出售或招攬購買任何上述產品。結構性產品之價格可急升也可急跌，投資者或會損失所有投資。界內證自2019年7月起新推出市場，並無在聯交所上市的類似產品可供比較。過往表現並不代表將來的表現，投資者應為自己作風險評估，並在需要時諮詢專業意見，及細閱上市檔內全部詳情。請於jpmhkwarrants.com/disclaimer 詳閱完整的免責聲明。）

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[摩根大通亞洲 上市衍生產品銷售部]