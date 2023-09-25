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陳永傑：通脹回息口跌 股樓才受惠

標籤：陳永傑

【明報專訊】紐約聯儲銀行報告顯示，美國民眾對通脹整體看法變化不大，預料房租、住屋及食品等價格將上升，但下調對個人財務狀况看法。美國現正面對通脹升、收入跌的爭持局面，筆者相信美息只能高位爭持，短期內難以減息，削弱全球樓市及股市等投資市場。

紐約聯儲行8月消費者信心調查報告發現，受訪者預期一年後通脹率3.6%，比較7月高出0.1個百分點；預計3年及5年之後通脹率分別是2.8%及3%，比較7月分別下跌0.1及上升0.1個百分點。

消費者預計汽油、食品、房租、醫療費用及大學學費將上升，預計樓價上升3.1%，是去年7月以來最大升幅預期。受訪者對獲得信貸、對自己目前及未來財務狀况卻不樂觀，預期家庭收入增長2.9%，是2021年7月以來最小增長預期，比較7月下跌0.3個百分點。

摩根大通行政總裁戴蒙認為，美國經濟表現良好，但仍然存在大量不確定因素。預計美國經濟可以保持景氣長達數年時間，會是極大錯誤。目前美國經濟依賴部分消費者手頭現金良多，以及工資上升所支持。

眾多不明朗因素仍然存在，包括俄烏衝突、多國預算開支上升導致債務增加等。這些不明朗因素可能對美國經濟構成重大衝擊，投資者不宜掉以輕心。

筆者覺得美國通脹高踞不下，收入增長減弱，只會造成息口繼續高企，暫難回落。

美國通脹高企及面對不明朗因素，對經濟造成負面影響，減息挽救經濟存在不少困難。最低限度需要通脹回落才可採取減息招數，美國以至全球樓股投資市場未得益。

中原地產亞太區住宅部總裁

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[陳永傑]