廖偉強：把握樓市低撈機會

近期陸續不同界別的人士為樓市發聲，希望辣招得以撤銷，連兩名前財政司長唐英年及梁錦松，都分別提出意見，大體的方向都是希望現屆政府能夠對症下藥，令目前疲弱的樓市能夠軟着陸。

其實，樓市高低起伏是常見的，幾乎在每個十年當中都有不同的變化。筆者對於真正的用家，經常都提醒要量力而為，只要有足夠的資金，亦能夠應付長期的供款及利息變化，任何時候都是入市的良機，不用擔心樓市的短期波動；而且，用家置業都是自住，樓價下跌實質上未會帶來即時的影響。

至於投資者，當然亦要明白，任何投資都會有風險。能夠有持貨能力的投資者，贏面自然較大，特別是在目前經濟蕭條的時候入市，對於一班需要應急錢或對後市看淡的業主，現在這個時候能遇上願意入市的買家，就如「久旱逢甘霖」；所以買家在這個時候入市，在議價空間方面已有一的「着數」。

每逢經濟蕭條期，樓市總會出現「低撈」的機會，問題只是你是否仍有足夠能力和膽識去把握。

在過往的經驗當中，這些樓市一潭死水的日子，也是趁低入市，得到最好紅利的時候！樓市最終的贏家，往往都是彈藥充足同時又夠果斷的買家。

利嘉閣地產總裁

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[廖偉強]