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布少明：放寬樓花按揭成效有限

標籤：布少明

【明報專訊】近期不少樓市中人，有本港政黨甚至前財爺均不約而同、異口同聲地建議，政府理應在10月份公布的《施政報告》中，以及早為樓市「減辣」以刺激經濟。事實上，港府絕對有空間調整辣招。值得注意的是，其實「減辣」的重點並非提振樓價，而是在於激活樓市交投，因為此舉可增加樓市供應，同時盤活樓市換樓鏈，令普羅大眾可按個人需要靈活套現，毋須被「辣招」綁手綁腳之餘，亦可藉此間接刺激香港經濟表現，絕對是一石二鳥。

另一邊廂，本月中已有大型銀行上調新造拆息按揭計劃（H按）的鎖息上限，增幅高達0.5厘，同時現金回贈亦大幅下調，相信業主及準買家拉鋸情况持續，料二手交投持續疲弱，相信準買家以「筍盤」為入市目標，急於套現的業主減價沽貨，樓價續有下調壓力；反觀，新盤雖然同樣受調高按息鎖息上限影響，惟發展商以吸引價，甚至折讓價開售，連同各式各樣的優惠及付款方法，因此估計樓市購買力傾向一手市場，同時樓價續現下調壓力。

執筆之時，按揭證券有限公司突發公布修訂按保，將樓花住宅物業與已落成住宅物業看齊，筆者相信新措施無疑令新盤買家更多的按揭選擇，但是現時面對息口上升，加上銀行上調新造拆息按揭的鎖息上限，令新置業人士每月供款增加，而壓力測試對每月入息要求亦因此提高，入市門檻不斷上升，打擊置業意欲。因此即使今次放寬樓花按保，但壓力測試未有同步配合政策放寬，相信部分有意置業的買家仍難以入市，單靠放寬樓花按揭是未「對症下藥」，對提振整體樓市「於事無補」，相信樓價續有下調壓力。

美聯物業住宅部行政總裁

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[布少明]