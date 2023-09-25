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馬泰陽：冀施政報告刺激經濟樓巿

標籤：馬泰陽

【明報專訊】今年本港樓市先升後回，二手樓價持續受壓，有不少業主陸續擴大議幅，吸引用家在二手市場內「尋寶」。然而，即使有業主降價放售物業，由於銀行調高按揭利率鎖息上限的影響，二手買家的入市意欲也有所降低，導致二手交投仍處於低水平。港樓減價不是只有二手物業，現時發展商為新盤開價時亦相當克制，甚至以「震撼價」搶攻市場。

在利淡的因素影下，本港樓市暫時反彈乏力，反而市場有下行壓力。另一邊廂，港股積弱多時，股市欠缺上升動力，促使部分投資者減少甚至不願把資金投入股市，令港股後市偏淡，拖累本港整體經濟。

本港兩大經濟支柱，股市及樓市均失去增長動力，雖然在年初時，受惠疫情放緩及全面通關等有利消息的帶動下，本港整體經濟曾一度反彈，惟本港的經濟活動持續缺乏動力，拖累本港整體經濟表現，樓市亦不能倖免。早前地政總署公布，位於啟德一幅住宅地皮，最終信置（0083）牽頭財團以53.5億元中標，每方呎樓面地價約5392元，呎價為同區近10年新低；另外一幅位於堅尼地城西寧街與域多利道交界住宅地則以17.2億元售出，每方呎樓面地價約7070元，不但較8個月前賣出的鄰近同類地皮大幅跌價約25.6%，呎價更是港島住宅地逾21年最低。倘若樓市持續下跌，相信對地皮價格有影響。

因此，下月的《施政報告》將主導本港第四季度和明年的經濟及樓市走向，在面對本港兩大經濟支柱失衡，筆者認為政府應在《施政報告》中調整股樓政策，例如適度的調整股票印花稅及為樓市減辣，相信將有助於刺激投資者重投市場，促進市場交易，為本港的經濟前景再帶來希望。

香港置業行政總裁

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[馬泰陽]