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孫東參觀先進製造業中心 加強調研 引領本地新型工業發展

近年香港積極朝着新型工業化的方向發展，完善創科生態圈外，也為本地經濟發展注入新動力。日前，創新科技及工業局（創科局）局長孫東教授到訪香港科技園公司（科技園公司）管理的先進製造業中心AMC，參觀進駐AMC的兩間創科企業，並聽取科技園公司代表匯報，調研香港新型工業化發展方向。

新型工業激活香港經濟

去年香港政府公布了《香港創新科技發展藍圖》，推進新型工業化是其中一個重要方向。孫局長表示：「新型工業化也是實體經濟的重要代表，成為激活香港經濟的活力和增強韌性，為市民提供更多就業機會。創科局一直聯同科技園公司等機構，在推動香港創科發展做了大量工作，包括推動研發、基建設施、匯聚人才、支援初創等領域提出一系列政策措拖；並且積極引進重點創科企業進駐香港。」

製造首顆商用衛星 打造「香港太空星鏈」

孫局長參觀AMC首站行程，出席了香港衛星製造中心舉行的「香港星」下線儀式。該中心利用8個月時間，在AMC內完成研制、組裝及測試，是首夥香港製造的商用衛星。「香港星」是一夥具國際水平的高光譜遙感衛星，能夠提供確圖像及數據，實現衛星多種應用，包括全球聯網、防災減災、應急安全及智慧城市建設等。

「香港星」將於今年11月，運往中國內海升空，該中心計劃至2029年，發射過百夥「香港星」以組成「香港太空星鏈」，實現高質量的衛星及太空科技方案。孫局長表示：「航天是國家十四五規劃的新興戰略產業，當我知道有企業在本港製造出高光譜遙感衛星時感到特別興奮，尤其是他們是今年初在香港註冊，短時間便以實際行動展示Made in Hong Kong（香港製造）的創科故事。」

製造企業回流香港 生產納米纖維材料

其後，孫局長在納諾史德斯科技董事黃少華博士陪同下，參觀了納諾史德斯科技設於AMC的廠房，了解香港納米纖維材料的先進技術和發展。該企業是一家從海外回流香港的製造企業，現正於AMC廠房建設四條「納米纖維材料靜電紡絲生產線」，預計每年可生產超過1,000噸納米纖維材料，智能生產量亦較傳統方法高。

「創新園」推動再工業化

憑藉新科技，香港邁向再工業化。科技園公司於2021年將三個工業邨重新定位為「創新園」，支援香港新興產業。其中AMC位於將軍澳創新園，以推動「創新製造」為目標，專門為先進製造業提供頂尖高端生產基地。中心每層樓底高6米、柱間距離達12米乘12米，提供一個可擴展、高效率及具專屬的生產空間，協助不同規模企業實現高增值製造。

 

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