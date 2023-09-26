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匯豐本月兩度加存息 半年最高4.5厘 1個月拆息季結前逼5.3厘 個半月新高

【明報專訊】匯豐昨日上調港元定期存款利率，開戶門檻100萬元以上的高端戶口客戶，6個月定期的年利率為4.5厘，3個月定期年利率為4.3厘，起存金額為1萬元，為港元定存息最高的發鈔行。昨日定存息較上周增加0.3厘，為繼本月8日以來再次上調港元存息。大行資金充裕，但仍為6個月定期提供高息，分析認為美息維持高位時間較預期長，明年上半年減息存有不確定性，銀行或先鎖定資金成本至明年首季。

明報記者 歐陽偉昉

匯豐不設開戶門檻的其他客戶，6個月和3個月港元新資金定期利率，亦較上周上升0.3厘，分別至4.3厘和4.1厘，客戶需透過網上理財或流動理財開立。不過，昨日亦有定存息較高的中小銀行調低年利率，建行亞洲起存門檻為100萬元的新資金港元定期，1個月至3個月的年利率較上周五下調0.1厘至4.7厘，6個月和12個月則維持4.2厘。

分析：美續高息 銀行鎖定成本

過去銀行的3個月定期利率大多高於6個月，不過目前除匯豐以外，其他發鈔行和富邦、大新（2356）、工銀亞洲等多間中小銀行，6個月定期息率已高於3個月定期，為定期息最高的期限。星展香港經濟師謝家曦表示，目前市場預期美息將在高位持續更長時間，即使至明年底利率預期將會下降，但未能確定明年上半年會否開始減息，因此認為銀行先將資金成本鎖定至明年3月再作觀望。

本周臨近季結，加上周四（28日）綠債認購截止鎖定資金，抽緊市場資金，昨日金管局貼現窗拆出13.9億元流動資金，金額為3周以來最多。昨日港元拆息全線向上，隔夜拆息昨報5.757厘，較上周五急升67點子（1厘等於100點子），高於金管局用於貼現窗的基本利率5.75厘，創逾17年以來新高，1周拆息亦抽升47點子至5.794厘，創近16年新高。

與按揭相關的1個月拆息，昨升6點子至5.291厘的1個半月新高。謝家曦表示，本季季結加上中秋和國慶長假期，增加銀行對資金需求。不過經濟和股市偏弱，港元借貸需求不強，季結過後銀行拆息將會回落，預期及後拆息會回到4厘至5厘水平，至今年底年結。

恒生：港高息或不利資產市場

恒生銀行（0011）報告則指，本港高利率環境或持續一段時間，美國加息導致本地利率上升，今年大部分時間拆息呈上升趨勢。除非聯儲局轉向減息，否則本地利率可能維持於高位，或為企業投資及資產市場帶來壓力 。